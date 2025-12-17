Publicadas las ayudas de la Diputación de Badajoz para el plan de control de mosquitos en Vegas Altas del Guadiana

Archivo - Un hombre de 43 años eleva a 22 los casos de fiebre del Nilo en Extremadura, que mantiene a cuatro pacientes ingresados - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - Archivo

BADAJOZ, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha publicado este miércoles, día 17, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la resolución del plan de ayudas destinado a ayuntamientos y entidades locales menores para la ejecución de actuaciones incluidas en el cuarto Plan de Control de Mosquitos en la zona de las Vegas Altas del Guadiana, correspondiente al año 2025.

En total, la institución provincial concede 84.742,81 euros a 17 municipios de esta comarca, con el objetivo de apoyar económicamente la puesta en marcha de medidas eficaces frente a la proliferación de mosquitos asociada, principalmente, a los cultivos de arroz y a zonas de encharcamiento próximas a los núcleos urbanos.

Las actuaciones subvencionadas incluyen tratamientos de control biológico y biocida, acciones de lucha integrada -como la instalación de estructuras de nidificación-, así como labores de vigilancia ambiental y campañas de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía, informa en nota de prensa la diputación pacense.

Este plan se enmarca dentro de las competencias de asistencia y cooperación municipal de la Diputación de Badajoz, y responde a una problemática "recurrente" que afecta a la calidad de vida de la población de las Vegas Altas, especialmente durante los meses de mayor actividad del mosquito.

La convocatoria, aprobada en septiembre de 2025, se ha resuelto en régimen de concurrencia no competitiva, una vez verificado que todas las entidades beneficiarias cumplían los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Con esta línea de ayudas, la Diputación de Badajoz reafirma su "compromiso" con la salud pública, el bienestar de la ciudadanía y el apoyo técnico y económico a los municipios, impulsando actuaciones coordinadas y adaptadas a las características de cada localidad.