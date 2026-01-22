Publicadas en el DOE las ayudas de la Junta de Extremadura para que micropymes y autónomos inviertan en su modernización

Micropymes y autónomos - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves una resolución por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas de la Junta para la realización de inversiones en modernización por parte de personas trabajadoras autónomas y micropymes para el 2026.

En concreto, son ayudas para autónomos, así como otro tipo de empresas de cualquier forma jurídica, que cuenten con una plantilla media que no sea superior a tres trabajadores, explica en nota de prensa la Administración extremeña.

Se subvenciona la adquisición de maquinaria y herramientas dirigidas a la producción y transformación del producto manufacturado que estén orientadas a la automatización y optimización de los procesos productivos, que mejoren la calidad, el control y la trazabilidad y que presenten un marcado componente tecnológico e innovador.

También los gastos de transporte, instalación, montaje y formación relativos a las inversiones proyectadas, siempre que no superen el 20% del coste total del proyecto.

Para ello, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, destina un presupuesto de 2.000.000 euros.

Las ayudas consistirán en una subvención a fondo perdido de hasta el 50 por ciento de la inversión subvencionable. El importe mínimo de la inversión proyectada debe ser de 1.000 euros y la inversión máxima no podrá ser superior a 25.000 euros.

ACTIVIDADES EXCLUIDAS

No se subvenciona la adquisición de equipamientos informáticos de carácter básico, tales como ordenadores, portátiles, servidores, impresoras o similares. Tampoco las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria, la maquinaria y equipamiento de segundo uso, ni la maquinaría de menos de 1.000 euros.

Además, quedan excluidas las actividades de comercio minorista y de artesanía; los sectores de acuicultura, pesca o la producción primaria de productos agrícolas; las actividades relacionadas con juegos de azar y apuestas, actividades financieras y a la fabricación, transformación y la comercialización de tabaco o de productos para la industria tabaquera.

El plazo de presentación de solicitudes es de cuatro meses, desde este viernes, 23 de enero, al próximo 22 de mayo. La tramitación de las solicitudes, así como el acceso a la totalidad de la información sobre el procedimiento, se deberán efectuar a través del punto de acceso general electrónico de la Junta.