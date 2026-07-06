Publicado en el BOE el decreto-ley extremeño para la mejora de la atención a personas con ELA

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MÉRIDA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes, 6 de julio, el Decreto-ley 2/2026, de 19 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de dependencia para la mejora de la atención a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible en de Extremadura, así como otras medidas urgentes de carácter social.

El decreto fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 19 de mayo, y convalidado posteriormente en la Asamblea de Extremadura el 18 de junio por unanimidad de los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura).

Así, en la presentación del decreto-ley en la Cámara autonómica, la consejera de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, valoró que esta norma se ve "como ejemplo" fuera de la región, y que permite convertir un reconocimiento legal en una protección efectiva y tangible".

Según indicó, "el tiempo es la clave para quien recibe un diagnóstico de una enfermedad progresiva irreversible", así como para sus familiares, que "asumen cuidados para los que no están preparados y cada día se vuelven más complejos".

También el tiempo importa para las Administraciones públicas, que tienen "la obligación de responder con rapidez a los extremeños", señaló Sara García Espada, quien recordó que la normativa estatal ha incorporado el sistema de autonomía y atención a la dependencia una nueva categoría de protección, el grado 3+, que supone "dependencia extrema destinada a personas que requieren apoyos continuados de muy alta intensidad debido a enfermedades irreversibles".

Un reconocimiento que "necesitaba una adaptación inmediata de la normativa autonómica para que pudiera desplegar todos sus efectos en Extremadura".

En ese sentido, García Espada defendió que este decreto-ley que "recoge un avance sin precedentes para los pacientes con ELA y sus familias", y que "trasciende cualquier diferencia política".