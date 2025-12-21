¿Puedo votar con el DNI caducado en las elecciones de Extremadura y otras dudas frecuentes?

Archivo - Urna electoral - JOSE L.SANCHEZ - Archivo

BADAJOZ 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una de las preguntas más frecuentes que se repite de un comicio electoral a otro tiene que ver con la validez de la identificación: ¿Se puede votar con el DNI caducado? La respuesta es que sí, siempre y cuando se presenten los documentos originales. Para votar de forma presencial, el votante debe llevar consigo el DNI, pasaporte o carné de conducir.

¿PUEDA VOTAR CON EL CARNÉ DE UN CLUB DEPORTIVO O DE OTRA ASOCIACIÓN?

No, la ley no permite que otro documento con fotografía del titular pueda sustituir al DNI, el pasaporte o el permiso de conducir, que son los documentos oficiales acreditativos de la identidad del elector. Es indispensable que los documentos sean originales, ya que no se admiten fotocopias.

¿PUEDO OBTENER UN JUSTIFICANTE DE QUE HE VOTADO?

Se puede solicitar ese justificante ante la Mesa electoral el mismo día de la votación.

¿SI, EN MI CASO, EL DÍA 21 DE DICIEMBRE ES LABORABLE, TENGO DERECHO A AUSENTARME DEL TRABAJO PARA VOTAR?

Sí, la Comunidad Autónoma de Extremadura dictará la normativa que sea procedente para que los electores que prestan servicios el día de las elecciones puedan disponer dentro del horario laboral de hasta 4 horas para el ejercicio del derecho de sufragio, las cuales serán posteriormente retribuidas. En aquellos casos en los que coincida con una jornada reducida, se efectuará la correspondiente reducción proporcional del permiso.

¿QUÉ PASA SI CUANDO VAYA A VOTAR NO ESTÁ MI NOMBRE EN LA MESA?

Si los datos de nombre o apellidos en el DNI no coinciden con los de las listas del censo debido a errores de confección o distinta grafía, el votante sí podrá votar si alguien en la mesa electoral da testimonio favorable de su identidad. Si la identidad genera dudas a la Mesa, el elector debe dirigirse a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral para solicitar una certificación censal específica de corrección de errores.

¿A QUÉ HORA ABREN LOS COLEGIOS ELECTORALES?

Los colegios electorales abren sus puertas a las 9:00 de la mañana y cierran a las 20:00 de la tarde.

¿QUÉ OCURRE SI HE PERDIDO LA TARJETA CENSAL?

Si un votante pierde la tarjeta censal, que contiene la dirección del colegio electoral y el número de la mesa asignada,, puede consultar dónde le toca votar de varias formas:

1. Consulta online: En la página web del INE ('https://sede.ine.gob.es/consulta_electoral_elecciones'), solo se necesita el nombre y el lugar de residencia.

2. Consulta telefónica: A través del servicio de atención telefónica del Censo Electoral (900 21 12 25) o directamente a los teléfonos provinciales: 924 22 96 96 (Badajoz) y 927 22 00 68 (Cáceres).

3. En el colegio electoral: El local de votación dispone de un listado de calles que permite al votante buscar su domicilio para saber a qué mesa debe votar.

¿QUÉ HAGO SI NO ENCUENTRO LAS PAPELETAS DE UNA CANDIDATURA EN LA MESA?

En las mesas electorales no pueden faltar papeletas de ninguna de las candidaturas que se presentan a las elecciones. En el caso de que falten papeletas de alguna candidatura, se deberá avisar al Presidente o Presidenta de la mesa, que tiene la obligación de interrumpir la votación hasta que se corrija dicha anomalía.

VOTO ASISTIDO

Los votantes que, por razón de discapacidad física o por no saber leer, no pueden coger y colocar la papeleta, pueden recurrir al voto asistido y elegir a una persona de su confianza para que les ayude en el proceso electoral. Las personas ciegas que lo soliciten también reciben un kit de voto accesible.