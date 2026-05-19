Del Puerto reafirma que da "el mismo trato" a todos los alcaldes y ve "infantiloide" que no acudan a actos de diputación

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, atiende a los medios en badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha reafirmado que "tanto ella como su equipo de gobierno, que van a seguir trabajando para los 175 municipios y entidades locales menores y las cinco grandes ciudades "por su progreso, por los ciudadanos y por los servicios públicos que permiten atenderlos".

De esta forma ha replicado Raquel del Puerto a los alcaldes del PP de la provincia, que anunciaban este pasado lunes que no acudirán a los actos de la institución provincial por el "sectarismo" de su presidenta, que no les ha recibido.

"Cuando el Partido Popular nada tiene que ofrecer y no tiene proyecto para la provincia se dedica a manchar, a ensuciar y a difuminar las políticas positivas y buenas para los ciudadanos" que a su juicio de hacen desde la Diputación de Badajoz, ha remarcado Raquel del Puerto, quien ha señalado que tiene "muy claro" que el PP no le va a poner una agenda, ni les va a decir cómo tienen que hacer su trabajo.

Máxime cuando el PP gobierno en la Junta de Extremadura y hay "muchos, muchísimos" alcaldes de la región que esperando "desde hace meses y años" a ser atendidos, o bien por su presidenta o por algún consejero o director general, ha apuntado Raquel del Puerto, quien ha asegurado que va a seguir trabajando por "el progreso y el futuro" de la provincia y de sus ciudadanos.

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