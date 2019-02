La quema del pelele dará comienzo al Carnaval de Cáceres que pregonará el actor JC Corrales

Publicado 21/02/2019 10:51:00 CET

El desfile retrasa su hora de salida para mantener el recorrido habitual y poder pasar por la calle San Antón

CÁCERES, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta de Las Lavanderas, con el desfile del pelele y su quema en la Plaza Mayor, el viernes 1 de marzo, dará comienzo a cuatro días de festejos del Carnaval de Cáceres, con un desfile que ha retrasado su hora de salida para mantener el recorrido habitual y no interferir con la celebración de la gala de los Premios San Pancracio del Festival de Cine Español, que se celebra en el Gran Teatro.

Así, está previsto que el cortejo carnavalero, en el que participarán unas 700 personas agrupadas en 12 comparsas, salga de la Ronda de la Pizarra a las 19,30 horas, para llegar a la calle San Antón unas dos horas después, cuando ya los asistentes a la gala estén dentro del teatro.

Pero el programa de festejos comenzará el día antes con la comitiva de mayores y escolares acompañando al pelele por las calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza Mayor donde será pasto de las llamas. Antes se hará lectura del manifiesto de las lavanderas y, a continuación, se repartirán coquillos y licores sin alcohol a todos los participantes.

Por la tarde, a partir de las seis, habrá un baile de mayores amenizado por el Trío Charlot en la carpa que se instalará en la Plaza Mayor, de 800 metros cuadrados de superficie y con un techo transparente como novedad. En ese mismo sitio, a las diez de la noche, llegará el momento del pregón que correrá a cargo del actor y productor teatral JC Corrales.

La presentación del programa del Carnaval, que cuenta con unos 18.000 euros de presupuesto, ha tenido lugar este jueves por parte del concejal de Festejos, Pedro Muriel, que ha estado acompañado por el pregonero y por el dj Cherri Coke. Corrales ha explicado que su pregón será "breve" e incluirá "algún sarcasmo", en la línea de las actuaciones de este actor cacereño que incluye en sus montajes "un humor picarón" y una parte musical importante.

Corrales todavía no sabe de qué se va a disfrazar para pronunciar el pregón pero, a la pregunta de si a los cacereños les gusta disfrazarse, no duda en responder que "sí". "Cómo no nos va a gustar disfrazarnos si lo hacemos en Semana Santa, en el Womad, en el festival Horteralia", ha bromeado.

En su intervención ha lamentado que el carnaval de Cáceres se presente "como una pequeña resistencia año a año para que no desaparezca", y ha agradecido la implicación del ayuntamiento y de los colectivos que trabajan para mantener la fiesta.

PRESENTACIÓN DE COMPARSAS

Una fiesta que, tras su pregón, continuará con la presentación de los grupos que participan en el desfile: Comparsa Mansaborá, AMPA Moctezuma, La Banda del Colorete, AMPA Colegio María Auxiliadora, El Jaleo, Takicardia, El Rey Licen, Candy's Rainbow, Entrena 2, Los Sin Prisa, Colegio José Luis Cotallo y El Imperio Azteca.

Tras la actuación de La Húngara y el show de Nacha la Macha, llegará la música del dj Cherri Coke, que repetirá también el sábado con su música ochentera.

Ya el sábado, día 2, los grupos participantes en el desfile se concentrarán en la Ronda de la Pizarra para salir a las 19,30 horas para recorrer la avenida de Moctezuma, Antonio Hurtado, Cánovas, San Antón, San Pedro y finalizar en la Plaza Mayor, donde comenzará una fiesta y se entregarán los premios del concurso, que este año son cinco en una sola modalidad, según ha explicado el concejal. La actuación de La Vieja Raio, de La Pasma y el dj cerrará la jornada del sábado.

El domingo,día 3, a las 12,00 horas comenzará un pasacalles carnavalero desde el Quiosco de la Música hasta la Plaza Mayor para continuar con una fiesta infantil de disfraces y una degustación de ternera. El lunes, día 4, el concurso infantil se traslada al centro comercial Ruta de la Plata con la participación de menores de hasta 14 años.

Pedro Muriel, ha explicado, en cuanto al debate que había suscitado la coincidencia en horario y espacio del festival de cine y el desfile, se ha zanjado con el retraso en el horario de salida de las comparsas con el acuerdo de "todos" los implicados, pero reconoce que esta polémica ha podido repercutir en que haya bajado la participación de grupos en el desfile.

"Ha habido un ambiente extraño y cuando la puerta se sale del quicio es muy difícil que vuelva a él", ha subrayado el edil, que ha agradecido a las entidades y asociaciones implicadas en la organización del carnaval su trabajo. Para que todo transcurra sin incidentes, se ha contratado a una empresa que velará por la organización del desfile y por el cumplimiento de los horarios.