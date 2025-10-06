La quesería 'Doña Francisca' de Casar de Cáceres, ganadora de la XXV Cata Concurso de la Torta del Casar

Celebración de la XXV Cata Concurso de la Torta del Casar, que ha tenido lugar este lunes en el restaurante Atrio de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La quesería 'Doña Francisca' de Casar de Cáceres ha resultado ganadora de la XXV Cata Concurso de la Torta del Casar, que se ha celebrado este lunes en el restaurante Atrio de Cáceres, dentro de los actos de la Semana de la Torta del Casar, que cada año elige el mejor queso certificado de la temporada.

En esta ocasión, el jurado ha tenido que escoger entre los presentados por 'Quesos del Casar', 'Doña Francisca' y 'Los casareños', queserías ubicadas en la localidad de Casar de Cáceres, así como 'El Castúo', de Cáceres, y 'Lácteos del Búrdalo', de la localidad cacereña de Almoharín, que son las cinco queserías que producen Torta del Casar certificada por la Denominación de Origen Protegida (DOP).

El jurado ha estado compuesto en esta ocasión por el crítico gastronómico José Ramón Alonso de la Torre; la propietaria del hotel Casa Pizarro, Amelia Keane; la periodista Celia Lafuente, del programa 'A cuerpo de rey' de COPE; el bloguero Juanjo Cerezo; y el jefe de panel Julio Peña.

Las puntuaciones entre los cinco quesos que han participado en la cata concurso han estado igualadas pero la Torta del Casar ganadora ha destacado por encima de las otras por la presentación externa y también por la textura de la crema "que no era ni excesivamente líquida ni sólida y también por el equilibrio en el amargo y los sabores muy limpios y en su punto", ha explicado el director gerente de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz.

Para escoger el queso ganador, los miembros del jurado han considerado parámetros como el color, textura y grosor de la corteza, el color de la pasta, su olor, cremosidad y, por supuesto, su sabor, tomando también en consideración la persistencia de éste en boca una vez consumido.

Cabe recordar que esta cata concurso forma parte de la programación de la Semana de la Torta del Casar, que pretende dar a conocer el queso amparado a través de diversas actividades populares y profesionales.

Cabe recordar que, durante toda esta semana, se han organizado varias actividades como rutas, talleres, catas y mercados con motivo de la XXXI Semana de la Torta del Casar, que celebrará el acto institucional este jueves, 9 de octubre, en el que se nombrará a chef Toño Pérez como Primer embajador de la Torta del Casar.

Durante el evento se entregarán también las distinciones a los premiados en el resto de concursos como el XII Premio Mejor Ganadería Productora; el XVIII Concurso de Fotografía, y el ganador de la XVI Ruta de la Tapa Torta del Casar.

Cabe recordar que los quesos DOP Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.