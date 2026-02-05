Quince carreteras se encuentran cortadas al tráfico en Extremadura

Carretera BA-162 cortada al tráfico por las fuertes lluvias - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MÉRIDA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los efectos de la borrasca Leonardo mantienen cortadas al tráfico este jueves, 5 de febrero, un total de quince carreteras en la comunidad autónoma de Extremadura.

Según datos del 112 de Extremadura, entre las vías afectadas hay dos carreteras nacionales, la N-523, en el kilómetro 81; y la N-430 a la altura de Valdivia.

En la red provincial, en el caso de Cáceres están cortadas la CC-146, de Zarza la Mayor a Portugal; la CC-157 de Coria a Casillas de Coria, en el kilómetro 1; la CC-248 de Talaveruela a Viandar; la CC-249, de Toril hacia EX-A1; la CC-220 en La Granja; la CC-350, de Robledillo de Trujillo a N-5 por Iberhernando; la CC-437, en el Pico Villuercas.

Por su parte, en la provincia de Badajoz, están cerradas al tráfico la BA-074 entre Granja de Torrehermosa al límite provincial con Córdoba; la BA-022, que une Badajoz con Villalba de los Barros; la BA-139, de Valverde de Leganés a Táliga, la BA-126, de Santa Marta a Entrín Bajo; la BA-142, de Valdetorres a EX-105; y la BA-162, entre Zurbarán a Entrerríos por Valdivia.