Quintana apunta que el Gobierno tomará una decisión sobre la prórroga de Almaraz "en dos meses" tras el informe del CSN

Imagen de archivo del delegado del Gobierno, José Luis Quintana - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha apuntado que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) podría aprobar "próximamente" el informe referido a la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2030 y que, posteriormente, el Ejecutivo central "en dos meses tomará una decisión".

Preguntado por este tema después de que dicho Consejo haya retrasado en principio la primera votación sobre Almaraz, Quintana ha explicado que el trámite al respecto es el que se ha venido haciendo, de manera tal que el Consejo de Seguridad Nuclear, "que es un organismo técnico", hará su informe que podría aprobar "próximamente" y el Gobierno "posteriormente, en dos meses, tomará una decisión".

El delegado del Gobierno en Extremadura ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en la presentación de una revista económica en Badajoz.

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