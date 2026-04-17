Quintana apunta que el impacto del proyectil que hirió a una niña en Badajoz no fue "directo" sino "de rebote"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha apuntado en relación al caso de la niña herida en una pierna presuntamente con un proyectil cuando estaba en el patio del Colegio San José de Calasanz de Badajoz que "no fue un impacto directo" sino "de rebote".

A preguntas de los periodistas sobre este hecho sucedido en la tarde de este pasado miércoles, el delegado ha explicado que "no hay novedades" y que es un caso que "tiene algunas dificultades de investigación" puesto que "nadie escuchó ningún disparo en ningún sentido".

"El impacto hacia la niña ha sido de rebote, con lo cual no se sabe la trayectoria, el origen de dónde se dispara", ha remarcado, de manera tal que hay que esperar los informes balísticos para ver si se puede saber qué tipo de arma se ha utilizado, al tiempo que ha explicado que se cuenta con "poca información en la investigación" a este respecto y se tiene que esperar a dichos informes, además de "algunas otras cuestiones".

Además, ha apuntado que la Policía Nacional se está trabajando al respecto, pero no se cuenta "ahora mismo" con ninguna novedad, al tiempo que ha incidido en que "no fue un impacto directo".