Quintana destaca la adaptación y flexibilidad operativa de la Guardia Civil para mejorar la seguridad en el medio rural

BADAJOZ, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado la capacidad de adaptación y flexibilidad operativa de la Guardia Civil para mejorar las condiciones de seguridad en el medio rural, con un modelo de servicio orientado a desplegar los recursos humanos y operativos "allí donde más se necesitan" y garantizar una "respuesta eficaz" en todos los municipios.

Quintana ha realizado estas declaraciones durante su participación en los actos celebrados en Badajoz con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, donde ha trasladado su felicitación y reconocimiento a los cerca de 3.000 hombres y mujeres que integran la III Zona del Cuerpo en Extremadura.

El delegado ha subrayado que las características territoriales de la región, la extensión de su superficie y la dispersión de la población hacen que la presencia de la Guardia Civil resulte "imprescindible" para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, especialmente en las localidades más pequeñas y alejadas de los grandes núcleos urbanos.

En este sentido, ha señalado que la eficacia del servicio no depende únicamente del número de instalaciones abiertas, sino de la capacidad para optimizar los recursos disponibles, mejorar los tiempos de respuesta y adaptar el despliegue operativo a las necesidades de cada territorio.

"Vivir en un pueblo no significa tener menos seguridad ni una menor protección de los derechos", ha defendido Quintana, quien ha reafirmado el compromiso de las administraciones públicas con la igualdad en el acceso a la seguridad, con independencia del lugar de residencia.

Durante su intervención, Quintana ha puesto en valor la evolución de la Guardia Civil hacia un modelo de servicio "más operativo, flexible y adaptado a las nuevas demandas de la sociedad", capaz de afrontar tanto los desafíos tradicionales de la seguridad como las nuevas formas de delincuencia.

Entre los ámbitos prioritarios de actuación, ha destacado la lucha contra la violencia de género, la protección de las víctimas y de las personas más vulnerables, la prevención de la ciberdelincuencia y la persecución de los delitos que afectan al sector agrario, fundamental para la economía y el empleo de Extremadura.

Asimismo, ha reconocido la contribución de las distintas unidades y especialidades del Cuerpo, entre ellas el Seprona, las Usecic, la Policía Judicial, los equipos cinológicos, el GEAS, las unidades de Intervención de Armas y Explosivos, la Agrupación de Tráfico, el Servicio de Información y el Servicio Fiscal y de Fronteras.

El delegado ha incidido también en la importancia de la "formación permanente", la actualización de conocimientos y la disponibilidad de "medios adecuados" para responder a unos riesgos "cada vez más complejos", ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

En este contexto, ha destacado la incorporación este año de 150 agentes en prácticas a Extremadura, la cifra más alta registrada en la región, como muestra del refuerzo de los recursos humanos y de la importancia de contar con "profesionales preparados para atender las necesidades de la ciudadanía".

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