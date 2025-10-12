Quintana destaca el trabajo de la Guardia Civil ante las catástrofes naturales que han afectado a Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, interviene en los actos por la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, celebrados este domingo en Badajoz - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA

BADAJOZ, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reivindicado este domingo la importancia de la Guardia Civil como "pilar esencial" para la convivencia y seguridad en la región, así como ha destacado su labor ante las catástrofes naturales que, recientemente, han afectado a la comunidad autónoma.

Lo ha hecho en el marco de su participación en los actos conmemorativos por la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, celebrados este domingo en Badajoz.

"Lo demostrasteis durante la DANA en España, en el temporal de lluvias de marzo que afectó a Extremadura y, especialmente, ante los grandes incendios forestales de este verano en la región, donde la rapidez, la disciplina y el compromiso han quedado evidentes en el despliegue de medios y en la protección de vidas y bienes", ha recalcado Quintana.

De este modo, el delegado del Gobierno ha puesto en valor la capacidad de reacción ante los fenómenos meteorológicos y forestales; la coordinación entre sus diferentes unidades y servicios, y la atención prioritaria a las personas afectadas, brindada por ese cuerpo de seguridad.

(Más información en Europa Press)