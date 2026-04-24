Quintana no descarta nuevas detenciones tras el tiroteo de este jueves en Badajoz

El delegado del Gobierno en Extremadura atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que los dos detenidos por su presunta implicación en las detonaciones entre dos grupos de personas en Badajoz este pasado jueves son colombianos y no ha descartado que se produzcan nuevas detenciones.

Al mismo tiempo, ha reafirmado que la Policía está trabajando para esclarecer "todos los hechos" y para "intentar, lógicamente, detener a todos los participantes en el hecho".

De esta forma, ha reafirmado que la investigación está en marcha y se ha recuperado "mucha" munición y cargadores, lo cual lleva a unos informes científicos que "hay que esperar" porque "tarda su tiempo".

De este modo, a preguntas de los medios, ha dicho que se está trabajando "en todos los ámbitos ahora mismo" y ha recordado que hay dos detenidos "en este momento" y que la investigación continúa.

Asimismo, ha aseverado que entiende y comparte la preocupación que tienen los ciudadanos y también otras administraciones como el ayuntamiento "por los hechos que ocurren en la ciudad", que "son episodios graves que generan alarma".

No obstante, ha abogado por dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, que "no improvisan" sino que llevan a cabo su labor "con planificación", lo cual se hace "con inteligencia policial" y "una coordinación constante".

Sobre esto último, ha indicado que esta misma semana ha habido un dispositivo entre Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local para control de armas, al tiempo que ha adelantado que en la mañana de este viernes ha hablado tanto con el general de la Guardia Civil como con la jefa Superior de Policía para que se incremente la coordinación y los esfuerzos "para tratar de esclarecer todo lo referente a esta situación que se ha dado en Badajoz".

Para el delegado, "la seguridad ciudadana no admite lecturas partidistas", "hay que hacerlas con rigor" y "estamos en unas manos absolutamente profesionales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil", tras lo que ha reiterado que han pedido el incremento de las actuaciones y que la coordinación "sea lo que vele la seguridad posterior".

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