Quintana reafirma que el PSOE "en absoluto" se plantea abstenerse en la investidura de Guardiola

El presidente de la gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios de comunicación en el exterior de la Asamblea de Extremadura. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha reafirmado que los socialistas "en absoluto" se plantean la abstención de cara a la investidura de María Guardiola, a la par que ha insistido en que no les han llamado ni se lo han propuesto y ha considerado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no la dejaría bajo ningún concepto" y que "de hecho" este miércoles ha habido "declaraciones contradictorias".

Y es que, tras la "vorágine" de estos días, Quintana cree que deberían "aclarar alguna cuestión": "La primera es, por si alguien tenía algún tipo de duda, en absoluto el PSOE se plantea la abstención en este caso, en absoluto, esa es la cuestión. No nos han llamado, no nos lo han propuesto, tampoco tienen por qué proponérnoslo, pero en ningún caso nos planteamos la abstención".

En este sentido, ha remachado que el PSOE son "la alternativa" y que el socio de gobierno del Partido Popular es Vox, así como que, si se conocen los planteamientos que están llevando en la negociación, verán que no coincide con las posturas de los socialistas. "Cuando digan que van a hacer determinadas actuaciones, hasta ahora oscuras, pues sabremos que nuestra posición es absolutamente distinta", ha reiterado, porque "su socio de gobierno es Vox" y los socialistas no se plantean "en ningún caso la abstención".

