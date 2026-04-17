Quintana ve el acuerdo PP-Vox "una tesis doctoral de insolidaridad" y "muchos" puntos que podrían ser inconstitucionales

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para la formación de gobierno en la comunidad es "una tesis doctoral de insolidaridad" y que "muchos" de sus puntos, especialmente los referidos a Familia e Infancia, podrían ser inconstitucionales.

En este sentido y en relación al apartado referido a inmigración, ve el acuerdo "una tesis doctoral de insolidaridad, absolutamente insolidario" y que "no es nada humano", así como que "el primer avance" fue con las recientes declaraciones de la consejera de Salud en funciones, Sara García Espada, sobre la regularización de migrantes.

Del mismo modo considera que "muchos" podrían ser inconstitucionales, y respecto a Familia e Infancia "muchísimos", pero "les ha dado igual", ha lamentado Quintana, quien ha resaltado que un partido no puede ser de Estado cuando tiene conocimiento de que hay aspectos de este acuerdo que no se pueden realizar.

En este sentido, se ha preguntado si no van a aceptar el reparto de menores migrantes cuando "hay una ley que así nos obliga a todos", ha recordado Quitana a preguntas de los periodistas este viernes.

(Más información en Europa Press)