Rafael Mateos (PP) sobre el acuerdo con el PSOE para los presupuestos de Cáceres: "Es un buen día"

CÁCERES 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha valorado el acuerdo al que se ha llegado con el grupo municipal del PSOE para poder sacar adelante los presupuestos de 2025 con la abstención de los socialistas, por lo que las cuentas se aprobarán este jueves en un pleno extraordiario por mayoría simple, con los 11 votos del PP.

"Es un buen día", ha dicho el regidor cacereño que ha valorado de forma "positiva" este acuerdo que "mira por el interés general de la ciudad y por el bien de los ciudadanos". Las cuentas, que ascienden a 85 millones de euros incluyen propuestas planteadas por todos los grupos políticos y, en particular, medidas aportadas por el PSOE en materia de vivienda, mejora del autobús urbano y servicios sociales, entre otras.

Mateos ha recordado que en el ejercicio de 2024, el PP llegó a un acuerdo con Vox y aprobó el presupuesto por mayoría con el voto de los 2 ediles de la formación de Santiago Abascal. "En esta ocasión, este año 2025, hemos conseguido un acuerdo con el Grupo Municipal Socialista, un acuerdo que el gran beneficiado va a ser la ciudad de Cáceres", ha recalcado.

"Vamos a tener los presupuestos más altos de la historia de nuestra ciudad, con 85 millones de euros, pero, sobre todo, unos presupuestos donde vamos a ejecutar actuaciones importantes para la ciudad", ha recalcado Mateos, que ha insistido en la voluntad de "diálogo" del gobierno local.

Ese diálogo con los tres grupos políticos (PSOE, Vox y Unidas Podemos) ha propiciado, según ha dicho el alcalde, que el presupuesto aglutine de Cáceres. Yo lo dije desde el primer momento que eran unos buenos "la mayoría de sensibilidades de la ciudad".

"Por lo tanto, es un buen día y vamos a seguir trabajando con el mismo ahínco para que esta ciudad siga avanzando. Llevamos poco más de dieciocho meses en el Gobierno de la ciudad de Cáceres y los cambios yo creo que son notorios. Vamos a seguir trabajando con la misma fuerza, para que en el año 2025 todos esos proyectos que están reflejados en el presupuesto sean una realidad", ha subrayado.

Al ser preguntado sobre si este acuerdo con el PSOE supone un alejamiento de Vox, Mateos ha respondido que "ni el año pasado era un alejamiento del Grupo Municipal Socialista ni este año es un alejamiento de Vox.

"El año pasado fuimos capaces de acordar con Vox, y este año no quería acordar, y sido capaces de acordar con el Grupo Municipal Socialista y a partir de mañana mismo empezaremos a trabajar con el resto de grupos, con todos, con Unidas Podemos, con Vox y con el Grupo Municipal Socialista, para nuevos acuerdos que hay que adoptar para sacar adelante cuestiones importantes y estratégicas para la ciudad", ha insistido.

Así, ha tendido la mano a "aquellos que quieran buscar acuerdos" porque "lo importante es que miremos por el interés general de la ciudad. "Que nos olvidemos de lo que pasa en la política nacional y que nos alejemos del ruido, porque al final la gente no entiende un no por el no, o que si yo estoy tú no puedes estar, porque aquí hacemos política local y estamos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Cáceres", ha concluido.