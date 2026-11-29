Los candidatos de Frente Amplio al Congreso por Badajoz y Cáceres, Pilar Ramos y Antonio Moreno, votan en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en Almendralejo (Badajoz) y Brozas (Cáceres). - FRENTE AMPLIO

MÉRIDA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso de Frente Amplio por la provincia de Badajoz en las elecciones generales de este domingo, Pilar Ramos, ha destacado la "gran participación" en su colegio electoral, ante lo que ha mostrado su satisfacción, puesto que implica que los extremeños tienen "ganas de participar" y de mostrar con su voz que es lo que quieren para España.

Ramos ha realizado estas declaraciones en el CEIP Antonio Machado de Almendralejo donde ha ejercicio su derecho al voto. Ha explicado que otros años ha estado en ese mismo centro como apoderada y que, en esta ocasión y en torno a las 11,00 horas, estaba observando una participación "muy alta". "Eso a mí pues me alegra mucho, el ver cómo los extremeños hemos decidido dar nuestro voto y celebrar la democracia que tenemos aquí", ha destacado.

Además, la candidata ha animado a todos los extremeños a que voten. "Hoy es el día de la fiesta de la democracia y la mejor forma de celebrar esta fiesta es votando", ha agregado.

Por su parte, el candidato al Congreso por Cáceres, Antonio Moreno, ha ejercido su derecho al voto en el CEIP El Brocense de la localidad cacereña de Brozas. Desde allí ha animado "a todos los extremeños y extremeñas a que vayan a votar con valentía".

Moreno ha destacado que "está siendo una jornada muy tranquila" y que ha votado "con alegría, con ilusión y con esperanza porque hoy, en la fiesta de la democracia, la voz de la clase trabajadora vale lo mismo que la de un aristócrata, que la del CEO de una gran empresa o que la de un multimillonario".