Raquel del Puerto reivindica la vigencia del feminismo y advierte de que "los derechos no son irreversibles"

Autoridades en el V Congreso Nacional de Comunicación en Materia de Violencia de Género e Igualdad - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

PUEBLA DE LA CALZADA (BADAJOZ), 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha defendido este jueves la "plena vigencia" del movimiento feminista frente a los discursos que cuestionan los avances alcanzados. "Ante la pregunta de si ha muerto el feminismo, permitidme deciros que no, pero reconozco que hay quien quiere acabar con él", ha afirmado.

Del Puerto se ha pronunciado de esta forma este jueves en Puebla de la Calzada, donde ha inaugurado el V Congreso Nacional de Comunicación en Materia de Violencia de Género e Igualdad, que se celebra durante jueves y viernes bajo el lema '¿Ha muerto el feminismo?' y que invita a reflexionar sobre los avances conseguidos en materia de igualdad, las amenazas a los derechos de las mujeres y el papel de los medios de comunicación en la construcción de una sociedad más igualitaria.

Durante su intervención, Del Puerto ha apelado a la responsabilidad colectiva para preservar los derechos conquistados, ya que según ha dicho, no se puede "mirar hacia otro lado frente a quienes intentan desmantelar los derechos conquistados, debemos fiscalizar su discurso con rigor y fortalecer nuestro trabajo diario".

En ese sentido, ha advertido de que "lo que hoy damos por conseguido necesita que lo defendamos mañana, porque los derechos no son irreversibles".

A la inauguración del congreso, organizado por la Diputación de Badajoz y celebrado en la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada, también han asistido la delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías; el vicepresidente primero de la institución provincial y alcalde de la localidad, Juan María Delfa; la vicepresidenta segunda, Carmen Yáñez, o la diputada de Igualdad, Lourdes Linares, entre otros.

PUEBLA DE LA CALZADA, REFERENTE

La presidenta provincial ha recordado la trayectoria de Puebla de la Calzada como "referente en la lucha por la igualdad", tras lo que ha destacado el papel de mujeres pioneras como Adela Cupido, primera alcaldesa de la comarca, así como el hecho de que esta localidad contara con el primer equipo extremeño de fútbol femenino campeón de España.

Así, Del Puerto ha subrayado que el ejemplo de estas mujeres abrió el camino a nuevas generaciones para asumir responsabilidades políticas, sociales y empresariales, señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

También ha apelado a la responsabilidad de los medios de comunicación en la lucha contra la violencia machista y la difusión de los valores de igualdad, tras lo que ha mostrado su preocupación por la pérdida de presencia femenina en puestos de dirección de los grandes medios nacionales y por la difusión de contenidos machistas en las redes sociales, así como por los discursos que minimizan o niegan la violencia de género.

Frente a esta realidad, ha reivindicado el papel del periodismo como herramienta de transformación social. "Necesitamos el enorme poder que tiene la comunicación, porque ayuda a romper estereotipos, visibilizar injusticias y generar conciencia", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido la necesidad de contar con "ese periodismo comprometido con la verdad, que informe sobre la violencia de género alejado del sensacionalismo y que tenga sensibilidad hacia las víctimas", ha señalado.

Durante su intervención, la presidenta provincial ha insistido en que el compromiso institucional con la igualdad debe traducirse en medidas concretas y políticas públicas que respondan a las necesidades reales de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en el medio rural.

ACCIONES Y NO PALABRAS

"El compromiso con la igualdad debe quedarse en acciones y no en palabras bonitas, en políticas públicas que respondan a las necesidades reales de las mujeres, y muy especialmente en nuestros pueblos, en nuestro mundo rural, porque vivir en ellos no debe significar tener menos oportunidades ni menos recursos", ha manifestado del Puerto.

En este contexto, ha destacado la importancia de escuchar las aportaciones de asociaciones, profesionales del periodismo, especialistas y fuerzas y cuerpos de seguridad, con el objetivo de seguir mejorando las políticas que desarrolla el Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz.

Del Puerto ha concluido reafirmando el compromiso de la institución provincial con la defensa de los derechos de las mujeres y con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. "Los derechos conquistados debemos defenderlos y hacerlos realidad cada día; porque el feminismo no ha muerto. Sigue vivo y cada vez más fuerte", ha sentenciado.

CONTENIDO DEL CONGRESO

Cabe destacar que el V Congreso Nacional de Comunicación en Materia de Violencia de Género e Igualdad, organizado por la Diputación de Badajoz, reúne este jueves y viernes a destacadas voces del ámbito académico, periodístico, social e institucional para abordar los retos actuales del feminismo, la violencia de género y la influencia de los medios y las redes sociales en la opinión pública.

La primera jornada ha contado con la participación de la filósofa Ana de Miguel, que aborda la igualdad, la reacción y la resistencia del feminismo; las periodistas Isabel Valdés y Ana Requena Aguilar; la activista Carla Galeote; el comunicador Antonio González y la comisaria de Policía Nacional Ana Cambón.

La programación ha incluido también la proyección del documental 'Todas las mujeres que conozco', de Xiana do Teixeiro.

Ya este viernes, el encuentro continuará con intervenciones de especialistas como Bárbara Tardón, Noor Ammar Lamarty, Mara Mariño y Mónica Alario, además de un espacio dedicado a las nuevas generaciones y su visión de la igualdad, con participación de representantes de la Universidad de Extremadura.

El congreso concluirá con un conversatorio sobre igualdad, políticas públicas y retos de futuro, en el que participarán la diputada provincial de Igualdad, Lourdes Linares, y la diputada socialista de la Asamblea de Extremadura Soraya Vega.