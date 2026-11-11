Rebajada a nivel amarillo la alerta por viento en varias comarcas de Cáceres, con el norte aún en nivel rojo por lluvias

Avisos meteorológicos en Extremadura - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El norte de la provincia de Cáceres continúa este miércoles, 11 de noviembre, en alerta roja por lluvias intensas (desde las 08,00 hasta las 23,59 horas), y el nivel ha sido rebajado a amarillo por viento en otras comarcas de la provincia (como en Tajo y Alagón, Meseta Cacereña, y Villuercas y Montánchez).

De este modo, en toda la provincia de Cáceres el nivel de peligro por vientos es bajo, con rachas máximas de hasta 80 kilómetros/hora, según el último parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que recoge Europa Press.

A su vez, toda la provincia de Badajoz (Vegas del Guadiana, Barros y Serena, La Siberia y zona sur) permanece a estas horas en situación de alerta naranja por vientos, con rachas de hasta 100 kilómetros/hora. En el caso de las lluvias, toda la provincia pacense se encuentra en nivel amarillo de alerta en estos momentos.

RECOMENDACIONES DEL 112 ANTE LA LLUVIA Y VIENTO

Ante esta previsión meteorológica, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus municipios, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento para que revisen las bajadas de agua de los tejados.

Se aconseja además que revisen también la acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de sus localidades y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía se le aconseja evitar desplazamientos innecesarios y en caso de tener que desplazarse, hacerlo con la máxima precaución posible prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de las ríos, y en las casas mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua.

En cuanto a los fuertes vientos, el 112 recomienda a los ayuntamientos que revisen y presten especial atención a andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A los ciudadanos se aconseja que guarden objetos que puedan ser desplazados por el viento, toldos, tiestos, etc, y evitar protegerse en muros, tapias o árboles, mientras que en caso de tener que circular por carretera, hacer prestando atención en el momento de hacer adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen y al pasar por túneles o viaductos.