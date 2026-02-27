La reforma integral del Complejo Polideportivo de Las Abadías de Mérida finaliza tras una inversión de 125.000 euros

Obras polideportivo Las Abadías. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha visitado este viernes las obras de reforma integral del Complejo Polideportivo de Las Abadías, que acaban de finalizar con una inversión de 125.000 euros en sus pistas e instalaciones.

Así, el primer edil ha estado acompañado por la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, y el delegado de Deportes, Antonio Marín, que han señalado que se está acometiendo una "inversión histórica" en sus infraestructuras deportivas, con un montante económico que supera los 2,5 millones de euros.

Una inversión que responde a una planificación a medio y largo plazo, con criterios de equilibrio territorial y acceso igualitario a espacios públicos de calidad en toda la ciudad, según ha anunciado el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.

De este modo, la zona deportiva (ubicada en la Ronda de los Eméritos) ha recibido mejoras en eficiencia energética, seguridad contra incendios y de gestión en el uso del edificio, además de su adecuación a la normativa deportiva vigente de instalaciones y equipamientos deportivos e implementación de la nueva imagen corporativa del ayuntamiento.

Además, el nuevo equipamiento deportivo ha consistido en la sustitución de dos canastas motorizadas colgadas sobre cubierta, cuatro canastas plegables a pared (para dividir la pista en dos), y nueva cortina motorizada plegable y elevable para convertir en dos usos la pista, adecuando todo lo instalado según la normativa actual en instalación, uso y seguridad.

Asimismo, se ha complementado el equipamiento con mobiliario renovado en perchas, bancos de vestuario y pista, así como la sustitución de las luminarias interiores por luces led en todas las estancias, y una ampliación de iluminación exterior de accesos.

En todo el interior se han realizado trabajos de mantenimiento correctivo por uso, en mejora de pavimentos, alicatados, equipos de sanitarios, desagües y griferías, mecanismos eléctricos, así como en puertas y armarios de madera.

Según ha indicado el ayuntamiento en nota, se ha instalado un equipamiento fotovoltaico para mejorar la eficiencia energética y ahorro de consumo, y escaleras y líneas de vida para trabajos de mantenimientos de cubiertas.

De igual forma se han mejorado los accesos exteriores al pabellón y campo de fútbol 7, con renovación y ampliación de pavimentos, contando con una nueva imagen corporativa con el nombre de la instalación deportiva en exterior.

Por último, las obras contemplan la renovación de seis pabellones polideportivos (Guadiana, Diocles, Abadías, La Paz, Nueva Ciudad y La Antigua), el circuito de motocross de Royanejos y la pista de atletismo de Diocles. Asimismo, se han concluido las obras en las pistas deportivas de La Calzada y Juan Canet.