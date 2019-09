La rehabilitación de cascos históricos y la accesibilidad centran la XI Semana de la Arquitectura de Extremadura

Publicado 23/09/2019 16:33:02 CET

CÁCERES, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación de cascos históricos y la accesibilidad centran la Semana de la Arquitectura de Extremadura que organizan conjuntamente la Junta de Extremadura y el Colegio Oficial de Arquitectos con conferencias, jornadas y visitas guiadas, del 30 de septiembre al 5 de octubre, en Badajoz, Plasencia y Cáceres.

El director general de Arquitectura y Calidad de la Edificación, Alfonso Gómez Goñi, ha presentado este lunes en Cáceres la programación junto al decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura, Juan Antonio Ortiz.

Gómez Goñi ha destacado que el objetivo de este programa es "acercar la arquitectura regional a los extremeños y difundir su rico patrimonio". Unas actividades, públicas y gratuitas, programadas con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, que se celebra el martes 1 de octubre, este año con el lema 'Alza la vista, descubre tu arquitectura'.

Será una semana intensa de actos que comenzará en el cacereño Palacio de Camarena el lunes 30 de septiembre a las 20,00 horas, con una jornada sobre 'Urbanismo participativo en la plaza de Santiago', en la que se abordará el proyecto de remodelación de esta emblemática plaza cacereña en el que se quiere implicar a los vecinos.

El miércoles 2 de octubre, a las 19,00 horas, habrá una visita guiada al edificio Badajoz Siglo XXI, conocida como la torre de Caja Badajoz. Además, esa misma tarde, a las 20,00 horas, los arquitectos redactores Ángel Ganivet y Juan Carlos Sánchez presentarán en la RUCAB de Badajoz el proyecto de la sede social Fundación CB.

Por otra parte, el jueves 3 de octubre tendrá lugar en Plasencia la inauguración oficial de Rehabilita 2019, con el acto institucional en el que se entregarán los VII Premios de la Fundación Pymecon.

A las 10,00 horas se debatirá en una mesa redonda sobre la rehabilitación de entornos urbanos en cascos históricos. Varios especialistas expondrán proyectos como el del Museo de Bellas Artes de Asturias, 'Béjar ante el espejo' o intervenciones accesibles en Lisboa.

DOCOMOMO

El proyecto de DOcumentación y COnservación del MOvimiento MOderno (DOCOMOMO) será protagonista el viernes 5 de octubre con ocho ponencias de expertos. Durante esta jornada acreditados profesionales disertarán sobre espacios emblemáticos de la capital pacense como el Edificio Madariaga, la Parroquia de San José o el Mercado de Santa Ana.

DOCOMOMO es la sigla de Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement y se corresponde con una organización internacional creada en 1990 con el objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno.

El proyecto se lleva a cabo en el ámbito territorial ibérico desde 1993, a partir de la colaboración de diversas entidades e instituciones, especialmente de los colegios de arquitectos, institutos del Patrimonio de los gobiernos autónomos, escuelas de arquitectura y entidades dedicadas a la difusión de la arquitectura, informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.