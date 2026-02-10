Representantes de APAG Extremadura Asaja entregan en Moncloa una tabla reivindicativa de "problemas reales" del campo

MADRID/MÉRIDA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de APAG Extremadura Asaja han entregado este martes en Moncloa una tabla reivindicativa con los "problemas reales" que están "asfixiando" al campo y "empujándolo hacia la ruina".

Han acudido hasta la sede del Gobierno "para decirle al presidente, Pedro Sánchez, qué tiene que hacer si no quiere dejar morir al campo español".

En concreto, ha acudido a la cita una comitiva de APAG Extremadura Asaja, encabezada por su presidente Juan Metidieri, y que ha alzado la voz a las puertas de La Moncloa, acompañada por representantes de Asaja Burgos y Asaja Ávila, junto a sus presidentes, David Martínez y Joaquín Pino, respectivamente.

En nota de prensa, APAG Extremadura Asaja ha incidido así en que este tipo de acciones evidencia que no se va a mantener callada "mientras se pone en riesgo el futuro de quienes producen alimentos, fijan población y cuidan el territorio".

"Cuando el campo grita unido, es más fuerte. Y en APAG Extremadura Asaja no vamos a callarnos mientras se pone en riesgo el futuro de quienes producen alimentos, fijan población y cuidan nuestro territorio", subraya la organización agraria.