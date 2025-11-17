Rescatadas dos senderistas que se desorientaron mientras hacían una ruta a pie en Montehermoso (Cáceres)

CÁCERES, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Caminomorisco, han rescatado este pasado domingo a dos mujeres que se habían extraviado mientras realizaban una ruta a pie dentro del término municipal de Montehermoso (Cáceres).

Las senderistas contactaron con el servicio de emergencias 112 y comunicaron que se habían desorientado mientras realizaban una ruta por la dehesa boyal de la localidad después de que el cielo se cubriera repentinamente y comenzara a llover de forma intensa.

El Centro de Emergencias trasladó de inmediato el aviso a la Guardia Civil, que activó a una patrulla de seguridad ciudadana que prestaba su servicio en un entorno próximo.

Gracias a las coordenadas geográficas que las propias senderistas pudieron facilitar, la patrulla pudo dirigirse con rapidez hacia el punto aproximado donde se encontraban.

La búsqueda se inició alrededor de las 19,00 horas, desplazándose los agentes hacia la ubicación señalada y, debido a la amplitud del terreno, la presencia de abundante vegetación, matorral y zonas escarpadas, así como al suelo mojado por las lluvias, hicieron uso de los focos laterales del vehículo y utilizaron señales acústicas para facilitar su localización.

Posteriormente, continuaron la batida a pie, empleando linternas y alzando la voz para intentar ser escuchados, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En un momento dado, observaron dos haces de luz procedentes de unos matorrales cercanos a una zona ribereña, coincidiendo con las voces de las senderistas, quienes manifestaron encontrarse desorientadas, sin visibilidad y con frío debido a la lluvia, aunque en buen estado general.

Los agentes comprobaron que el lugar donde se hallaban las mujeres era de difícil acceso y se encontraba rodeado de agua, por lo que bordearon la zona buscando un punto más seguro.

Finalmente localizaron un sendero que, atravesando un área con menor caudal, permitió llegar hasta ellas , una vez aseguradas, las mujeres recibieron prendas de abrigo pertenecientes a la uniformidad oficial de los agentes, ya que presentaban un notable enfriamiento.

Posteriormente, fueron trasladadas en el vehículo oficial hasta sus respectivos domicilios, sin que presentaran lesión alguna.

La Guardia Civil recuerda la importancia de planificar adecuadamente las rutas de senderismo, consultar la previsión meteorológica, llevar ropa adecuada, así como dispositivos de iluminación y orientación suficientes, especialmente en épocas inestables.