Rescatan a una mujer de 23 años atrapada en su vehículo tras salirse de la vía en Badajoz

Archivo - Hospital Universitario de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 23 años de edad ha resultado herida de carácter 'menos grave' en un accidente de tráfico ocurrido este martes, 27 de enero, en Badajoz.

El vehículo en el que viajaba se ha salido de la vía y ha volcado sobre las 8,15 horas en el kilómetro 1 de la carretera Ba-022, quedando atrapada en su interior, según informa el 112 de Extremadura.

La víctima, que ha sido rescatada del interior del vehículo por los servicios de emergencias, sufre diversas contusiones de las que ha sico tratada en el Hospital Universitario de Badajoz, hasta donde ha sido trasladada en una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud.

Asimismo, han intervenido también bomberos del Ayuntamiento de Badajoz y efectivos de la Policía Local.