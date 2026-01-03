Los Reyes Magos llegarán a Badajoz este lunes en tren para repartir ilusión

BADAJOZ, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán a la ciudad de Badajoz este lunes, 5 de enero, a bordo de uno de los trenes de Renfe, en aras de repartir ilusión entre los más pequeños.

En concreto, arribarán a la estación de tren de la capital pacense sobre las 16,30 horas, según ha precisado en nota de prensa este sábado la propia operadora ferroviaria.

Allí serán recibidos por autoridades, niños y familias, tras lo cual la Cabalgata iniciará su recorrido por las calles de la ciudad hasta llegar al Paseo de San Francisco.