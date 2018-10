Rodrigo Leâo, Lola Herrera, Ismael Serrano y El Kanka pasarán por el Gran Teatro de Cáceres los próximos cuatro meses

Publicado 04/09/2018 15:50:38 CET

Se han programado unos cincuenta espectáculos de música, teatro, magia, ballet y humor para todos los públicos

La música del portugués Rodrigo Leâo, la actriz Lola Herrera y sus 'Cinco horas con Mario', el cantautor Ismael Serrano, El Kanka, el humor de Yllana y Edu Soto, o la magia de Jorge Luengo, son algunas del medio centenar de propuestas que se han programado en el Gran Teatro de Cáceres para los próximos cuatro meses, hasta final de año.

También pasará por el teatro cacereño la compañía lusa Chapitô, habrá ópera con la Orquesta Sinfónica de Sevilla, un musical con sello extremeño, la actuación de Chloé Bird, espectáculos infantiles como El maravilloso Mago de Oz, la poesía musical de Javier Ruibal o ballet.

La programación se ha presentado este martes con la presencia de la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas; el diputado provincial de Cultura, Álvaro Sánchez Cotrina; el concejal de Cultura de Cáceres, Laureano León, y la directora del Consorcio Gran Teatro, Silvia González, quienes han coincidido en resaltar el "esfuerzo" de las instituciones para ofrecer una programación referente cultural.

García Cabezas ha calificado la programación de "completa" y "variada" mientras que ha destacado la presencia de artistas extremeños. En la misma línea se ha pronunciado la directora del teatro quien ha resaltado que las propuestas están dirigidas "a todos los públicos" y "a todas las edades" para que "todo el mundo tenga un motivo para ir al teatro".

Sánchez Cotrina ha incidido en este aspecto de atraer a público de todas las edades y ha invitado a los universitarios que estos días llegan a la ciudad a que encuentren su mejor propuesta y disfruten de ella. León ha resaltado la "calidad" de los espectáculos programados que "están a la altura de cualquier teatro de España", ha dicho.

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

En cuanto a la programación, cabe destacar que arranca el viernes 21 de septiembre con Pantomima Full, un proyecto de Alberto Casado y Rober Bodegas, dos cómicos que se inventan un montón de personajes "idiotas". El sábado día 22 tendrá lugar un show de magia con el escapista Trevelan, un ilusionista extremeño que presenta 'No cometas el error de creer imposible aquello que es inexplicable'.

La ópera llegará el domingo 23 en horario matutino (12,30 horas) de la mano de la Orquesta Sinfónica de Sevilla y sus jóvenes intérpretes con su nuevo espectáculo 'Vive la ópera', un concierto solidario a favor de la asociación Divertea, que trabaja con niños autistas.

El viernes 28 Alcaraván Teatro presentará 'Rayas en el agua' para contar la historia del conflicto armado en Colombia, mientras que el sábado día 29, la cacereña Chloé Bird presentará su nuevo disco 'The light in between'. Esa semana se cierra el domingo con la clausura de los curso de verano de la Universidad de Extremadura (UEx).

Octubre comenzará el viernes día 5 con 'Pasaporte a Nueva York', una comedia musical con firma extremeña interpretado por Raquel Palma, Alberto Moreno, Paco Campello y JC Corrales, y dirigida por Cari Antón. Luces de Bohemia, basada en la obra de Valle Inclán, llegará el sábado día 6 con la dirección de Alfonso zurro de la mano de la compañía de Teatro Clásico de Sevilla, nominada para ocho premios Max este año.

El domingo, día 7, la obra Nora, ganadora del XIII Premio de Textos Teatrales Raúl Moreno en 2016, se podrá bajo la dirección de Pedro Luis López, mientras que Muerte en el Nilo, con Jorge Sanz, Adriana Torrebejano, Ana Escribano y Sergio Blanco, entre otros, aterrizará en el Gran Teatro cacereño el viernes 12 de octubre. El domingo, día 14, llega El maravilloso Mago de Oz para los más pequeños de la casa.

El grupo andaluz Siempre así recala en Cáceres el viernes 19 de octubre en su gira de los 25 años sobre los escenarios, y el humor de la compañía Yllana, fiel a la cita con los cacereños, llegará el 20 de octubre con sus mejores gags en un repaso por el cuarto de siglo de la compañía.

El espectáculo audiovisual Acervo, con Mansaborá Folk y Cerandeo, se subirá al escenario el domingo, día 21, para rendir homenaje a los cuatro mejores folkloristas que recorrieron Extremadura recopilando y transcribiendo el legado musical de la región: Manuel García Matos, Alan Lomax, Bonifacio Gil y Angelita Capdevielle.

El mes de octubre concluirá con uno de los conciertos del festival Irish Fleadh que traerá el sábado día 27 a Paddy Keenan y Alan Burke para transportar al público a los ritmos irlandeses.

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Ya metidos en el mes de noviembre, el viernes día 2, llega el montaje teatral Lacura, de Bibiana Monje, que representa un personaje del enfermo siglo XXI que decide contar su hilarante y loca historia.

El sábado, día 3, el festival Misty Fest llega por primera vez a Extremadura en paralelo a la edición portuguesa y lo hace con la actuación de Rodrigo Leâo, el fundador de Madredeus, que celebra este año el veinticinco aniversario de su carrera en solitario con una gira europea que hará parada en Cáceres para presentar una versión revisada y actualizada del concierto 'Os Portugueses'.

La Asociación Musical Cacereña organiza, para el jueves 8 de diciembre, un espectáculo de ópera y zarzuela con la actuación de la soprano Monserrat Martí Caballé, el barítono Luis Santana y Antonio López al piano. El viernes 9 de noviembre la compañía Teatrapo presenta Violeta, con textos de Miguel Murillo, y dirigida por Eugenio Amaya, la obra presenta a una mujer sobre el escenario en un montaje de danza y teatro que reivindica un lugar sin barreras.

El Kanka, con casi todas las entradas vendidas ya, llega el 10 de noviembre con su último trabajo El arte de saltar en el que el malagueño ha contado con las colaboraciones de Jorge Drexler y Ares. El domingo, día 11, la Compañía Lírica Extremeña presenta Katiuska, una zarzuela basada en uno de los títulos más consolidados en el panorama lírico.

Noviembre continuará el día 16 con el artista extremeño Charly González y su nuevo espectáculo Tiempos de flamenco & blues, mientras que el sábado, día 17, la Companhia do Chapitô representará el mito de Electra en una propuesta dirigida por José Carlos García y Claudia Novoa. El domingo, la agenda la completa otra propuesta para público familiar, Doña bruja quiere amigos de La Estampa Teatro.

La siguiente semana, del 20 al 22 de noviembre, el Gran Teatro acogerá la Muestra Ibérica de Artes Escénicas, un encuentro profesional en el que se darán cita programadores nacionales e internacionales para asistir a las representaciones de las diferentes compañías.

La gastronomía también tiene un hueco con la cita Tentación-es que cada año organiza la Diputación de Cáceres para difundir los productos locales y que este año llegará el sábado, día 24. El domingo, día 25, le toca el turno al humor de Edu Soto con Más vale solo que ciento volando. Para cerrar noviembre, el día 30, llega el espectáculo de Juan Valderrama titulado Bajo el ala del sombrero para rendir homenaje a su padre, Juanito Valderrama, del que se cumplen cien años de su nacimiento.

El cantautor Ismael Serrano presentará, el sábado 1 de diciembre, su trabajo '20 años. Hoy y siempre' en el que repasa su carrera musical. Ya el domingo, día 2, la magia de Jorge Luengo traerá grandes apariciones y levitaciones imposibles. El XIV Festival Flamenco de las Minas se celebrará el lunes 3 de diciembre para continuar el jueves, día 6, con el Ballet Nacional Ruso que pondrá en escena El Cascanueces.

Javier Ruibal actuará el 7 de diciembre para presentar Paraísos mejores, una joya musical y poética que precederá a Cinco horas con Mario y la incombustible Lola Herrera, que se subirá a las tablas el 8 de diciembre con esta nueva versión de la obra de Miguel Delibes. La programación del Gran Teatro hasta fin de año concluye con El sueño de una noche de verano de la compañía Mexeadas Teatro.