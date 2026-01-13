La romería de los Santos Mártires vuelve este domingo al Paseo Alto de Cáceres con venta de roscas y convivencia vecinal

Cartel de la romería de los Santos Mártires, que se celebra este domingo en Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La romería de los Santos Mártires, San Fabián y San Sebastián, regresa un año más al Paseo Alto de Cáceres donde se celebrará este domingo, 18 de enero, con la participación de miles de cacereños en una de las citas más populares de la ciudad, en la que no faltarán la venta de las tradicionales roscas de anís, las degustaciones de patatera y tortilla de patatas y las actuaciones de grupos folclóricos.

La cita está organizada por la Cofradía Franciscana Hermandad de la Salud en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres y, como es habitual, el programa arrancará a las 11,00 horas con la venta de las roscas de anís y la puesta en marcha de la Mesa de Ofrendas de los Santos.

A las 12,00 horas se celebrará la Misa de Romeros en la explanada del Paseo Alto, que estará amenizada por el Orfeón Cacereño. Posteriormente, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de la Banda Municipal y de la Asociación Cultural de Folclore de Aldea Moret. A las 13,30 horas se podrán degustar unas migas extremeñas en esta cita tan popular.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha invitado a la ciudadanía a "acudir y disfrutar de una romería muy querida en la ciudad", y ha animado además a hacerlo ataviados "con el traje regional extremeño, símbolo de nuestra tradición y de nuestra identidad".

Carrasco ha agradecido a la Hermandad de la Salud su implicación para mantener viva una romería tan emblemática para Cáceres, que constituye una de las tres más importantes de la ciudad, junto a la de San Blas y Santa Lucía. También ha destacado el valor histórico de esta celebración, cuya devoción se remonta al menos al siglo XV, con la construcción de la primitiva ermita, y que fue recuperada en la década de 1980.

Asimismo, ha subrayado que se trata de "una jornada de convivencia, tradición y participación ciudadana que forma parte del patrimonio cultural de Cáceres".