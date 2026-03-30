Rosana Soriano Polo recorre las tres etapas más importantes de su vida en una exposición de acuarelas en Mérida

Visita a la exposición 'Hilando I-realidad', de la pintora emeritense Rosana Soriano Polo, en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Rosana Soriano Polo expone en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura 'Hilando I-realidad', una colección 31 acuarelas que recorren las tres etapas más representativas de su propia vida.

La muestra, que se inauguró el pasado 4 de marzo y que puede visitarse hasta este miércoles, 1 de abril, y que ha contado este lunes con la visita del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, explora temas como la interconectividad, la pandemia y el miedo a la incertidumbre, y el subconsciente.

La autora ha explicado que la primera etapa que recorre incluye diez acuarelas que representan la interconectividad y cómo todo lo que compartimos (mensajes, fotos y correos) "queda registrado en algún lugar, a través de hilos invisibles que pueden atraparnos o no".

La segunda parte se desarrolló durante el periodo de la pandemia, a través de ocho piezas que representan el miedo a la incertidumbre mediante dibujos desgarrados, papel herido y colores vibrantes, suavizados por tonos delicados y aguados.

Por último, la tercera etapa consta de 14 obras de pequeño formato donde la autora se deja llevar por el subconsciente, disfrutando al dibujar "mundos invisibles y paralelos" con una gama de colores heredada de sus obras anteriores, "aunque cada pieza simboliza un momento y un tiempo concreto".

Además, la artista ha destacado que sus obras incluyen pequeñas figuras que "dan realidad a la irrealidad", ya que sin estas "personitas", que actúan como observadores cuánticos y a veces interactúan en los cuadros, "las piezas quedarían vacías y sin valor".

Asimismo, ha expresado su orgullo por poder presentar su exposición en Mérida tras 25 años de trayectoria, y ha destacado que "ha sido una experiencia enriquecedora" al "compartir, interactuar y realizar visitas guiadas donde se ha puesto en común los sentimientos, las emociones y las percepciones de los visitantes".

Por otro lado, la artista ha señalado que le gustaría que su exposición fuera itinerante y se exhibiera en Cáceres, Badajoz y Sevilla, donde esta última ha despertado el interés de miembros del ayuntamiento de la localidad, que "quedaron muy interesados en la colección".

"A veces las cosas aparecen en la vida de la manera más mágica y especial, y por tanto no me preocupa demasiado, porque surgirán de una forma distinta a como uno lo hubiera previsto", ha indicado.

Finalmente, la pintora ha anunciado que seguirá pintando, ya que este es "un momento de descanso, introspección y de dejar que surjan nuevas ideas" para continuar creando, "que al final es lo más bonito".

La exposición puede visitarse de 9,00 a 19,30 horas, hasta este miércoles.