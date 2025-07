La Ruta Senderista Nocturna Villa de Trasierra combina deporte, turismo y naturaleza el 23 de agosto

BADAJOZ, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XIV Ruta Senderista Nocturna Villa de Trasierra combina deporte, turismo y naturaleza el próximo 23 de agosto, cuando se celebrará con un nuevo recorrido, que será circular y presenta dos modalidades entre una corta de 7 kilómetros y en torno a las dos horas de duración, y otra larga de 13 kilómetros y que supera las tres horas, combinado con varios avituallamientos o una comida final de convivencia con DJ.

El diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas; el alcalde de Trasierra, Jesús Santos, y el secretario de la Asociación Deportiva Traserreña, Manuel Jesús Guerrero; han presentado esta ruta en la que ya están abiertas las inscripciones, que se pueden realizar a través de la web municipal, la de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme) o Chip Serena hasta el 21 de agosto.

Los precios oscilan entre si se está federado o no, de modo que los adultos federados abonarán 5 euros y los menores de 16 años 3 euros, o bien 6 y 4 euros respectivamente si no se está. También hay cuantías especiales para personas con movilidad reducida de 2 euros los adultos federados y de 3 euros los no federados.

Incluida en el Circuito Camina Extremadura, la Liga Ibérica de Senderismo (Fedme), el Circuito Euroace Sport y el programa 'Camina Badajoz', a las 19,00 horas tendrá lugar la recepción de los senderistas en la Plaza de la Iglesia y el sellado de los pasaportes en el caso de quienes lo requieren, para comenzar a las 20,00 y concluir en Trasierra con una comida de convivencia y DJ.

Jesús Santos ha recordado en su intervención que él mismo ha participado en su adolescencia como voluntario, y ha puesto en valor que son más de 200 en una población de 600 los que se involucran para sacar adelante el evento y atender a los participantes, como también ha destacado la ayuda de la institución provincial como "pilar fundamental" para que los municipios pequeños puedan llevar a cabo este tipo de iniciativas y eventos, en los que mezclan turismo y deporte.

Asimismo, Trasierra ese día "aparece en el mapa" de la provincia, de la región o del resto de España porque, un año más, la ruta forma parte de la Liga Ibérica de Senderismo, el Camina Extremadura y el Camina Badajoz de la diputación pacense, a la par que ha matizado que cada año se trata de un recorrido diferente con el objetivo de atraer a senderistas y que puedan conocer las bondades de los terrenos de la zona y ha animado a participar.

Por su parte, Ricardo Cabezas ha destacado que se trata de una iniciativa que combina deporte y turismo, una estrategia por la que apuesta la diputación pacense desde hace varios años al suponer un "auténtico revulsivo" y una "revolución" en la localidad, a la vez que ha definido la Ruta como "un homenaje" al patrimonio natural, cultural y también social y ha mostrado el apoyo a este tipo de actividades al considerarlas un modelo de desarrollo rural sustentado en tres pilares, como son territorio, comunidad y sostenibilidad.

Finalmente, Manuel Jesús Guerrero ha detallado que las dos rutas comparten gran parte del trazado, separándose en el tramo final, al mismo tiempo que ha explicado que es asequible y permite disfrutar del entorno y apreciar el paisaje, con la plaza de la Iglesia como punto de encuentro.

En concreto, el recorrido parte hacia la Sierra de San Miguel, desde donde se desciende por el hermoso paraje de Los Montesinos, momento en el que se dará el posible desvío y quienes lo deseen continuarán hacia la Sierra de las Casas, desde donde podrán disfrutar del anochecer recorriendo su cumbre antes de iniciar el regreso.