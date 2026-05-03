Rutas de observación y talleres infantiles componen la XII edición del 'Mes de las aves de Mérida' que empieza el martes

Programa de la XII edición del Mes de las Aves de Mérida, que se celebra de 5 al 16 de mayo de 2026 en la capital extremeña. - ADENEX

MÉRIDA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La XII edición del 'Mes de las aves de Mérida' ofrece desde este martes, 5 de mayo, numerosas actividades para todos los públicos, incluyendo rutas, sesiones de observación y talleres infantiles.

La actividad, organizada por la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex), con la colaboración y financiación del Ayuntamiento de Mérida, coincide con la época de mayor actividad ornitológica, cuando cientos de especies migran, anidan y llenan los cielos "de color y vida", señala Adenex en un comunicado.

Así, esta iniciativa, que ya suma doce ediciones, invita a descubrir la "magia" y la "fascinante" biodiversidad de Extremadura desde diferentes perspectivas: como un científico, como familia, como viajero o como alguien que busca conectar con la naturaleza.

Además, la organización destaca que la zona de Mérida es uno de los mejores puntos de observación de aves de la región gracias a sus ricos ecosistemas: humedales, bosques de ribera y zonas abiertas que actúan como un corredor ecológico.

Las actividades darán comienzo este martes, 5 de mayo, con una sesión introductoria para que los más pequeños conozca las aves de Mérida. En la jornada, que se celebrará de 18,30 a 20,30 en la Casa del Sol, sede de Adenex, los menores aprenderán a identificar especies, usar prismáticos y descubrirán por qué las son tan especiales para el ecosistema.

El jueves, 7 de mayo, está prevista una ruta de observación en el Puente Lusitania, entre las 19,00 y las 21,00 horas. Está dirigida a todos los niveles, ya sean expertos o principiantes. Los guías mostrarán cómo identificar especies que habitan por el Guardiana, técnicas de avistamiento y cómo leer el comportamiento de las aves. Esta actividad se realizará también el jueves 14 de mayo, a la misma hora y en el mismo lugar.

Al día siguiente, el viernes 8 de mayo, se ha programado una ruta para abordar la cuestión de las aves en el mundo romano. Comenzará a las 18,30 horas en la puerta del Museo Nacional de Arte Romano y está pensada para familias y amantes de la historia y de la naturaleza. La actividad invitará a los asistentes a recorrer Mérida para descubrir tanto sus tesoros arqueológicos como las especies de aves que conviven en este entorno histórico.

Ya el sábado 9 de mayo se realizarán talleres infantiles en horario de 11,00 a 13,00 horas, en la Ciudad de los Niños. Durante su desarrollo, los más pequeños construirán sus propios refugios para aves y comprenderán la importancia de proteger estos espacios.

A la semana siguiente, el martes 12 de mayo, se ha planificado una sesión de observación ornitológica avanzada dirigida a ornitólogos aficionandos y expertos. El punto de encuentro será la sede de Adenex y la actividad durará dos horas, de 18,30 a 20,30 horas. La actividad permitirá identificar especies complejas, comportamiento migratorio y técnicas fotográficas.

Por último, el programa de actividades finalizará el sábado 16 de mayo con un ruta por las orillas del Guadiana, diseñada para todos los públicos. Guías especializados narrarán anécdotas y curiosidades sobre las especies que se avisten, una manera de unir naturaleza y entretenimiento. La ruta durará dos horas, de 11,00 a 13,00 horas, y la salida será desde la Casa del Sol.