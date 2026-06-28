Una salida de vía en la A-5, cerca de Mérida, deja dos heridos de diversa consideración

Archivo - Hospital de Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 60 años, y una mujer, también de 60 años, han resultado heridos este domingo en una salida de vía en la A-5, cerca de Mérida.

El accidente se ha producido en torno a las 12,34 horas en el punto kilométrico 343 de la A-5, la autovía que une Badajoz con Madrid.

Ambos heridos han sido trasladados al Hospital de Mérida. El hombre presenta lesiones de carácter menos grave, mientras que la mujer ha resultado herida leve, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

Los recursos movilizados han sido una unidad medicalizada y una unidad de soporte básico avanzado, ambos del Servicio Extremeño de Salud (SES); un patrulla de la Guardia Civil de Tráfico; una dotación de bomberos del parque de Mérida, de la Diputación de Badajoz; y un equipo de emergencias en carretera de la A-5.