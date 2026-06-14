Una salida de vía en Valdecaballeros (Badajoz) obliga a movilizar dos helicópteros medicalizados

Archivo - Helicóptero sanitario del 112 de Extremadura, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

VALDECABALLEROS (BADAJOZ), 14 (EUROPA PRESS)

Una salida de vía en la EX-316, en el término municipal de Valdecaballeros (Badajoz), ha dejado atrapados y heridos y ha obligado a movilizar dos helicópteros medicalizados, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, que no ha especificado por el momento el número de afectados.

El accidente se ha producido en torno a las 17,19 horas de este domingo en el punto kilométrico 17,500 de la EX-316.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del punto de atención continuada de Valdecaballeros, una unidad medicalizada, dos helicópteros, una patrulla de la Guardia Civil, una patrulla de la Policía Local de Valdecaballeros y una dotación de bomberos de Herrera del Duque de la Diputación de Badajoz.