Saltos de agua y desprendimientos cortan cuatro carreteras y tres badenes de la provincia de Badajoz

BADAJOZ, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Saltos de agua y desprendimientos causados por la borrasca Leonardo han provocado cortes en cuatro carreteras y en tres badenes de la provincia de Badajoz.

Así, permanecen cortadas por mantenimiento tras saltos de agua la N-432, en el punto kilométrico 61,8; la BA-074, del kilómetro 0 al 3 y la BA-022, del kilómetro 44 al 45.

Del mismo modo, la BA-152, está cortada del punto kilométrico 44 al 45 tras producirse desprendimientos en dicha vía, ha informado la Guardia Civil.

En cuanto a los badenes, el de Torremayor permanece inundado y el de Aljucén y el de la Calzada Romana entre Torremayor y La Garrovilla están cortados por mantenimiento por saltos de agua.

La Guardia Civil ha trasladado también que se puede circular con precaución por la carretera EX-363, en el punto kilométrico 1,2, por saltos de agua que están señalizados.

Por otra parte, tienen nivel rojo el arroyo Lorianilla en la Roca de la Sierra, el arroyo Aljucén a su paso por Aljucén y el río Alcazaba en la EX-209, mientras que la presa de Valuengo tiene "riesgo de desborde".