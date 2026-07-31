Sánchez Cotrina califica los primeros cien días del Gobierno de Guardiola como "de postureo y frivolidad política"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en rueda de prensa en Mérida - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha calificado los primeros cien días del Gobierno de María Guardiola en coalición con Vox como "de postureo y frivolidad política", así como "cien días de recorrer los pasillos de la Presidencia de la Junta con una sonrisa como respuesta política", algo que "no puede ser".

"Extremadura no se puede gobernar a golpe de sonrisa", ha señalado Sánchez Cotrina en rueda de prensa este viernes en Mérida para hacer balance de los primeros cien días de gobierno de Guardiola, respecto del que lo ha reafirmado que "Extremadura se debe gobernar desde la seriedad política, desde el rigor y desde la empatía con los extremeños", ha dicho.

En ese sentido, ha señalado que al que está trabajando en un tejado con 40 grados, al que está esperando "entre 12 y 14 días" para que le atienda el médico o al profesor que espera su homologación salarial "no se le convence con una sonrisa", e incluso "la sonrisa molesta" en estos casos, ha apuntado el dirigente socialista extremeño.

A esto se une que en la campaña electoral "hablaron de austeridad en el gasto público", pero en la actualidad hay "un gobierno mucho más caro que el anterior, con más gasto en cargos políticos de libre designación", algo que "no se puede celebrar con una sonrisa".

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