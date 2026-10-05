Sánchez Cotrina dice que el PSOE tiene que "salir a ganar" y no se plantea "otra cosa" que Sánchez sea candidato

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha señalado que su partido tiene que "salir a ganar" en las elecciones del próximo 29 de noviembre y no se plantea "otra cosa" que Pedro Sánchez sea el candidato.

Cotrina, que ha comenzado su intervención con un recuerdo para el expresidente de la Junta y exsecretario general del PSOE extremeño Guillermo Fernández Vara en el primer aniversario de su muerte, ha dicho que ya el pasado jueves el partido sostuvo que, de no salir adelante los decretos de vivienda, "lo mejor que podía hacer" Sánchez era "darle la voz a los ciudadanos".

"Yo mismo le trasladé ese deseo de los socialistas extremeños al propio presidente del Gobierno y entiendo que lo que ha hecho el presidente es poner por delante los derechos de la gente de los propios intereses electorales del Partido Socialista", ha subrayado en rueda de prensa en Mérida.

Por ello, y ante la convocatoria de las elecciones, ha planteado que ahora se abre una "dicotomía" entre si se quiere un Gobierno que "protege a los fondos buitres" o a los ciudadanos.

Así, ha pedido "valentía" para que el Consejo de Ministros apruebe de nuevo los decretos de vivienda y que éstos lleguen a la Diputación Permanente, algo que provocaría blindar que a "Antonio no le pueda echar un fondo buitre de su casa hoy en Badajoz".

"Y eso es lo que vamos a hacer desde el Partido Socialista, defender siempre a esa gente. Porque estas elecciones no son un problema, son una solución y lo tenemos muy fácil, vaya que si lo tenemos fácil. Si de estas elecciones salimos con un gobierno progresista, la gente debe saber que vamos a paralizar los desahucios", ha asegurado.

Además, el líder de los socialistas extremeños también ha indicado que si de los comicios de noviembre saliera un gobierno progresista se apoyaría la promoción de vivienda pública y se seguiría ayudando no solo a la clase vulnerable sino también a las clases medias y trabajadoras de España.

Por contra, si de las elecciones de noviembre saliera un gobierno conformado por PP y Vox la "receta está clara" y consistiría en que "cada familia se busque la vida y que el que pueda pagarse la vivienda que se la pague".

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