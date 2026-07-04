Sánchez Cotrina llama a reforzar el proyecto municipalista del PSOE para las elecciones de 2027

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, durante el Congreso Extraordinario del PSOE de la provincia de Cáceres, a 4 de julio de 2026. - PSOE DE LA PROVINCIA DE CÁCERES

CÁCERES, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha respaldado este sábado al nuevo secretario general del PSOE provincial de Cáceres, Fernando García Nicolás, y ha llamado a su formación a reforzar el proyecto municipalista del PSOE para las elecciones de 2027.

Cotrina ha participado este sábado en el Congreso Extraordinario del PSOE de la provincia de Cáceres, en el que García Nicolás ha sido elegido como líder de los socialistas cacereños, en sustitución del propio Cotrina, que dejó el cargo al ser elegido secretario general del PSOE regional.

En su intervención, el líder de los socialistas extremeños ha asegurado que el "principal problema" de los pueblos de Extremadura es "la presidenta de la Junta" al considerar que las decisiones del Ejecutivo autonómico "están perjudicando especialmente al medio rural, donde se concentran los recortes, la pérdida de servicios públicos y la falta de inversiones".

El líder del PSOE extremeño ha asegurado que mientras el PP "intenta presentarse ahora como defensor del municipalismo", la realidad es que "nunca se ha castigado tanto a los pueblos como durante el Gobierno de Guardiola".

En ese sentido, ha enumerado algunas de las decisiones adoptadas por la Junta que, a su juicio, evidencian ese "abandono", como "el recorte de 12 millones de euros en los programas de empleo para las entidades locales", que se recoge en los presupuestos de 2026 actualmente en debate parlamentario. También, que "el 70% de las plazas suprimidas de Formación Profesional están en el medio rural", como sería en el caso de Valencia de Alcántara; la "eliminación de la gratuidad" de la vacuna de la lengua azul para los ganaderos, los "problemas" sufridos este curso por más de 7.000 niños con el transporte escolar al inicio de este curso; la "falta de apoyo" a los productores del Valle del Jerte tras los temporales; o la "discriminación" que sufren las residencias municipales frente a las privadas en las ayudas públicas, que reciben la mitad que las que dirigen empresas.

"Ahora dicen que quieren las diputaciones y que defienden a los pueblos, pero los hechos demuestran exactamente lo contrario. Guardiola dice no una y otra vez a Extremadura y quienes más lo sufren son nuestros municipios", ha sentenciado Sánchez Cotrina.

Frente a ese modelo, el secretario general socialista ha defendido el proceso de renovación emprendido por el PSOE de Extremadura y ha asegurado que su partido "ha iniciado la revolución que necesitaba para volver a conectar con la ciudadanía y poner a Extremadura por delante de cualquier otra consideración".

MOMENTO "COMPLICADO"

El líder socialista ha reconocido que hace apenas seis meses su organización atravesaba un momento "complicado", pero ha asegurado que el PSOE ha recuperado la "iniciativa política" hablando "de los problemas reales de la gente y ofreciendo soluciones, lo que llamo las cosas del comer", de manera que la formación ya ha centrado su trabajo en la defensa de la sanidad pública, una educación de calidad, el empleo y unos servicios públicos que garanticen la igualdad de oportunidades.

En ese contexto, también ha reivindicado el papel de Extremadura en el debate nacional, reclamando una "mejor financiación" para la comunidad autónoma y defiendiendo que "nunca antes habían llegado tantos recursos procedentes del Gobierno de España". "El problema no son los recursos, sino el uso que hace de ellos el gobierno de Guardiola", ha agregado.

ACTITUD "CONSTRUCTIVA"

Sánchez Cotrina también ha defendido la "actitud constructiva" mantenida por su formación durante el debate presupuestario, cuando ofreció facilitar la aprobación de las cuentas autonómicas si la presidenta rompía con Vox, así como la propuesta de alcanzar siete grandes acuerdos de región en materia de sanidad, educación, vivienda, financiación municipal, infraestructuras, crecimiento económico, diálogo social y cooperación institucional.

"El PSOE ha tendido la mano para construir consensos y hacer una política útil para mejorar la vida de los extremeños. Le dimos a elegir a Guardiola entre Extremadura o Vox, ha preferido decir no a esos acuerdos y volver a anteponer sus intereses políticos al interés general de Extremadura", ha sostenido el secretario general del PSOE extremeño.

En este contexto, Cotrina ha llamado a reforzar el proyecto municipalista del PSOE para las elecciones de 2027, convencido de que "serán los ayuntamientos y los pueblos" los que "vuelvan a abrir el camino para recuperar la Junta de Extremadura y construir una alternativa que sitúe de nuevo a los servicios públicos, al medio rural y a las personas en el centro de la acción política".

PSOE PROVINCIAL DE CÁCERES

Por último, Sánchez Cotrina ha felicitado a Fernando García Nicolás por su elección como nuevo secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres y ha destacado la "imagen de unidad" ofrecida por los socialistas cacereños durante el congreso.

"Es un orgullo comprobar cómo el PSOE de la provincia de Cáceres reúne hoy experiencia, renovación y unidad. Es un partido sólido, cohesionado y preparado para volver a ganar la confianza de la ciudadanía", ha afirmado el exsecretario de los socialistas cacereños.