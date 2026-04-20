Sánchez Cotrina no replicará por estar de baja paternal a Guardiola en su investidura tras el acuerdo "ilegal" con Vox

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, en rueda de prensa en Mérida - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, no será la persona que fije la posición de su partido en el debate de investidura de la 'popular' María Guardiola que se celebra este martes y miércoles en la Asamblea, al encontrarse de baja de paternidad.

De este modo, será la portavoz parlamentaria del PSOE, Piedad Álvarez, quien se encargue de dicha cuestión, según ha confirmado ella misma este lunes a preguntas de los medios en rueda de prensa en Mérida, y donde ha restado importancia a quién replique a Guardiola en nombre de los socialistas ya que lo relevante es, ha dicho, "proyecto" que propugna su partido.

De igual modo, Álvarez ha puesto el acento en que el acuerdo con Vox en Extremadura "ha puesto a todo el mundo de acuerdo en contra de Guardiola", quien a su juicio "se ha quedado sola", después de que Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso "han dicho lo mismo de este acuerdo y de su ilegalidad".

Al respecto, ha añadido que incluso durante el fin de semana se ha visto cómo Juanma Moreno Bonilla, aspirante del PP a seguir presidiendo Andalucía, "se ha desmarcado completamente del acuerdo de Guardiola". "No sólo le ha dicho que no le gusta el acuerdo y que él nunca paralizaría a Andalucía durante seis meses, sino que intenta que se desmarque", ha dicho. "Es decir, Guardiola se ha quedado sola con Vox en la defensa de este acuerdo", ha ahondado.

(((Más información en Europa Press)))