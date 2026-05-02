Sánchez Cotrina (PSOE) reivindica la política serena de Fernández Vara frente a la "polarización" de PP y Vox

El líder del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, participa en un acto de homenaje al expresidente Guillermo Fernández Vara, a 2 de mayo de 2026 en Valencia del Ventoso (Badajoz). - PSOE EXTREMADURA

VALENCIA DEL VENTOSO (BADAJOZ), 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha asistido este sábado a un acto en homenaje del expresidente de la Junta de Extremadura, y fallecido en octubre de 2025, Guillermo Fernández Vara, y ha reivindicado su política serena, alejada de la polarización.

En declaraciones durante su participación en el acto, que se ha celebrado en Valencia del Ventoso (Badajoz), Sánchez Cotrina ha afirmado que Fernández Vara es una figura que merece el respeto "no solo de la militancia, sino también de la sociedad extremeña".

"A Guillermo es al que nos queremos parecer todo los días, con cada uno de sus pasos. Hoy se homenajea una forma de hacer política de huir de la polarización y de aplicarle serenidad", ha sostenido el recién elegido secretario general del PSOE extremeño.

Sánchez Cotrina ha reivindicado que el carácter "calmado" de Fernández Vara no significaba ser una persona "falta de carácter", sino que era "todo lo contrario", es decir, "una persona responsable y leal con su partido y también con Extremadura", ha defendido.

El líder socialista ha resaltado que este acto también lanza un mensaje a la sociedad extremeña y es que la figura de Guillermo Fernández Vara es que la va a "intentar replicar" el PSOE extremeño que ha surgido del proceso de primarias que se cerró la semana pasada.

Ha insistido en la responsabilidad, la lealtad y la "política de las pequeñas cosas" en la que se basaba el expresidente extremeño: "Ese era Guillermo y eso es lo que quiero que sea el nuevo PSOE de Extremadura, ese PSOE que arranca con fuerza, que arranca con ilusión y que arranca con la pasión de devolverle la dignidad a la política que un pacto del Partido Popular y Vox está arrebatando", ha proclamado Sánchez Cotrina.

Para el socialista, este pacto ha convertido a Extremadura, una tierra de "respeto, de conciliación y de atracción", a una "tierra de polarización". Así, su objetivo como líder del PSOE extremeño es "acabar con esa tierra de polarización que el y Vox están trayendo al día a día de la política".

También ha calificado de "ruido político" el pacto entre PP y Vox en Extremadura, que está espantando a aquellos que "creían en una tierra de estabilidad".