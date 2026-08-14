Sánchez Cotrina (PSOE) valora la prórroga de la central nuclear de Almaraz frente al "ruido y postureo" del PP

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en una imagen de archivo - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha celebrado la decisión del Gobierno de autorizar la prórroga para la central nuclear de Almaraz hasta junio del año 2030, tal y como ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, el líder de los socialistas extremeños ha reconocido el trabajo del "tejido social y la Plataforma Sí Almaraz, al comité de empresa y a todo el Campo Arañuelo", que han reivindicado la prórroga de la central nuclear.

Sánchez Cotrina también ha puesto en valor la decisión del Gobierno de España "frente al ruido y postureo del PP" y de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Así, ha defendido que desde el PSOE de Extremadura van "a currar" para desmontar también a PP y Vox y sus argumentos con la financiación autonómica.

De igual forma, Cotrina ha calificado como "una muy buena noticia para Extremadura, para el Campo Arañuelo, para Almaraz y para España en su conjunto" la prórroga de la central.

Así, ha destacado que la decisión supone dar continuidad a una instalación "fundamental para la comarca y para miles de familias extremeñas" y ha reivindicado que la prórroga se produce después de un proceso en el que se han cumplido las condiciones y garantías necesarias para prolongar su funcionamiento.

"Hoy es un día para celebrar una buena noticia. El Gobierno de España ha vuelto a prorrogar la central nuclear de Almaraz porque se daban las condiciones para hacerlo y porque se ha seguido el procedimiento establecido. La normalidad se ha impuesto y tenemos que felicitarnos todos", ha señalado.

El dirigente socialista, en nota de prensa, ha reconocido especialmente el trabajo de los movimientos vecinales y de los vecinos de Campo Arañuelo, que han defendido la continuidad de la central y han reclamado que se garantizara el futuro económico y social de la comarca.

"Particularmente quiero acordarme de todos los compañeros y de todos los vecinos y vecinas del Campo Arañuelo que han dedicado mucho tiempo, muchos anhelos y muchos desvelos para que este día llegase. Y aquí está", ha afirmado.

Sánchez Cotrina ha considerado que la decisión demuestra que "hay otra forma de hacer política" frente a la "estrategia de confrontación" mantenida por el PP y Vox.

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