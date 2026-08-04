Sánchez Cotrina respalda la declaración de zona catastrófica para Casas de Millán, Mirabel y Grimaldo tras el incendio

El secretario general del PSOE de Extremadura visita las zonas afectadas por el incendio forestal en Casas de Millán - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha mostrado su respaldo a la declaración de zona catastrófica para Casas de Millán, Mirabel y Grimaldo tras el incendio.

Sánchez Cotrina ha visitado este martes las zonas afectadas por el incendio forestal declarado el pasado fin de semana en el entorno de Casas de Millán, que ha calcinado alrededor de 1.350 hectáreas.

Así, desde el monte público de Mirabel, Sánchez Cotrina ha trasladado el apoyo de los socialistas extremeños a los vecinos de los municipios afectados y ha reclamado que este incendio sirva para situar la prevención en el centro de las políticas forestales de la Junta de Extremadura.

El líder socialista ha destacado la "extraordinaria labor" desarrollada por el operativo del Plan Infoex, al que ha definido como "uno de los mayores orgullos" que tienen los extremeños en materia de extinción de incendios, pero ha advertido de que "el gran reto pendiente es estar igual de orgullosos" de las políticas de prevención.

En ese sentido, ha recordado que el PSOE de Extremadura ya propuso a través de una iniciativa parlamentaria la creación de fajas perimetrales de protección en todos y cada uno de los municipios extremeños, una iniciativa destinada a proteger los núcleos de población, reducir el riesgo de propagación de las llamas y salvaguardar tanto las vidas de las personas como el patrimonio natural.

"Queremos que Extremadura sea una referencia no solo cuando hay que apagar un incendio, sino también cuando hay que evitar que ocurra. La prevención no puede seguir siendo la gran asignatura pendiente", ha afirmado.

Durante la visita, Sánchez Cotrina también ha mostrado el respaldo del PSOE de Extremadura a la petición formulada por los alcaldes de Casas de Millán, Mirabel y Grimaldo para que el Gobierno declare la zona como gravemente afectada por una emergencia de protección civil, con el fin de facilitar ayudas a los municipios, a los vecinos y a las explotaciones afectadas, ha informado el PSOE extremeño en nota de prensa.

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