Sánchez Juliá continuará como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea y Bautista será vicepresidente

Archivo - El 'popular' José Ángel Sánchez Juliá en una imagen de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

José Ángel Sánchez Juliá continuará como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura durante la XII Legislatura, mientras que Abel Bautista será vicepresidente.

Asimismo, la presidencia del grupo recaerá en María Guardiola y la secretaria general será Teresa Tortonda Gordillo, según aparece recogido en la composición del grupo registrada por los 'populares' en la Asamblea.

De igual modo, los portavoces adjuntos serán Juan Luis Rodríguez Campos y Margarita Núñez Sánchez y los vocales Laureano León Rodríguez, Pedro Pablo González Merino y Sandra Victoria Valencia Ramos.