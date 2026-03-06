Sánchez (UGT) pone en valor la lucha feminista en un año "mucho más importante", dados los asesinatos machistas

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, atiende a los medios en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha subrayado este viernes la importancia de "combatir" el negacionismo de la violencia machista, así como a las "políticas de la ultraderecha" que, ha asegurado, atacan a las mujeres "continuamente".

"Quizás este sea un año mucho más especial que otros porque la violencia machista va aumentando y porque, además, se está negando y no podemos permitirlo", ha reflexionado Sánchez en declaraciones a los medios en Mérida, agregando que 2026 es, a su juicio, "mucho más importante" por cuenta del "avance de la ultraderecha".

La secretaria general ha realizado estas declaraciones minutos antes de la entrega del Premio 8M 'Isabel Expósito Agúndez' a la secretaria de la Mujer y Políticas Sociales en la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT, Luz Martínez Ten.

Estos premios, que reconocen las trayectorias profesionales y personales de mujeres y entidades que "rompen barreras", al tiempo que luchan por el feminismo y la igualdad, fueron creados en honor a la sindicalista cacereña Isabel Expósito Agúndez, sastra que, ha recordado Sánchez, fue asesinada "por ser feminista, de UGT y por pelear".

En esa línea, tras subrayar la importancia de hablar de "violencia machista" y no "doméstica" ante los asesinatos perpetrados "solo y exclusivamente por ser mujeres", la secretaria general de UGT Extremadura ha avanzado que su organización sindical continuará luchando para que las mujeres no sufran "retrocesos" en sus derechos.

