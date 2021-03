Sánchez (UGT) señala que Extremadura no puede perder la "oportunidad histórica" de transformar el litio que se extraiga

La actual secretaria general del sindicato en la región es la única candidata en el 9º Congreso Regional que se celebra el viernes en Mérida

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha señalado que la comunidad está ante una "oportunidad histórica" para industrializarse gracias a la llegada de los fondos europeos de recuperación, de modo que se quede en la comunidad el valor añadido de la transformación de sus materias primas.

Al respecto, ha señalado que si finalmente se extrae litio en la comunidad, la fábrica de baterías "tiene que estar en Extremadura", en referencia al proyecto público-privado impulsado por las autovilísticas.

Para ello, ha instado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a que lidere un pacto que reúna en torno a este fin a todos los partidos políticos y agentes sociales, tal y como ocurriera en su día con el Pacto por el Ferrocarril, para concienciar a la sociedad extremeña y que "empuje" en esta dirección.

Así lo ha indicado Sánchez en una rueda de prensa para presentar el 9º Congreso regional del partido, que se celebra este viernes, 26 de marzo, en Mérida, y al que presenta su candidatura a la reelección sin que se haya anunciado ninguna otra lista.

Un congreso que se celebrará, cumpliendo con todas las medidas de seguridad frente al coronavirus, y bajo el lema 'El empleo por derecho', que ha ligado con la oportunidad que representa para la comunidad contar con un proyecto de esta envergadura en un sector como el industrial, con escaso peso en la comunidad, y que redundaría en la creación de empleo y además de calidad, según ha defendido.

De hecho, Sánchez ha ligado la industrialización de la región con la lucha contra el desempleo y la despoblación. "Si Extremadura no se industrializa, no vamos a acabar con las cifras de paro nunca", ha sentenciado.

A preguntas de los periodistas sobre la oposición de la sociedad cacereña al proyecto minero próximo a su núcleo urbano, ha señalado que es consciente de ello y que lo respeta, pero que, en todo caso, este no es el único yacimiento de litio en la región, así como que, en cualquier caso, defiende que toda extracción se realice cumpliendo con los requisitos ambientales.

"No podemos quedarnos callados, al final se extraiga el litio y no consigamos absolutamente nada del valor añadido. Eso no puede ser". "Si al final se extrae litio de Extremadura se extraiga de donde se extraiga, el empleo se tiene que quedar en Extremadura. Un empleo digno, de calidad y un empleo por derecho, porque nos corresponde ya", ha señalado.

Por todo ello, espera que la sociedad extremeña vea la "oportunidad histórica" ante la que se encuentra. "Es nuestro momento, no podemos perder este tren", ha remarcado. "Tenemos que confabularnos todos para remar en la misma dirección".