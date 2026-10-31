Los Santos de Maimona celebrará este lunes 'Los Santos Terroríficos' con un desfile y un concurso de disfraces

Desfile infantil de disfraces de Halloween en Los Santos de Maimona (Badajoz). - AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS DE MAIMONA

La iniciativa se había aplazado en señal de luto por el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

LOS SANTOS DE MAIMONA (BADAJOZ), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, a través de su Concejalía de Universidad Popular Santeña y Juventud y junto con las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de los tres colegios de la localidad (Alcalde Juan Blanco, Romero Muñoz Mauricio Tinoco) finalmente celebrarán el próximo lunes, 2 de noviembre, la actividad 'Los Santos Terrorífico', que ha sido aplazada como señal de respeto y luto tras el accidente ferroviario que se ha producido esta semana en Urda (Toledo).

Los más pequeños, acompañados por sus familias y amigos, disfrazados al estilo Halloween, se concentrarán a las 17,00 horas en la Plaza de España para participar en el tradicional desfile que recorrerá las calles San Miguel, Correos, Ramón y Cajal, Sevilla, Vistahermosa, Salvador y Maestro Rasero. Finalizará de nuevo en la Plaza de España, donde se repartirán cucuruchos de castañas.

Tras el desfile, y también en la Plaza de España, el ayuntamiento entregará los premios a los mejores disfraces infantiles individuales, por parejas y grupos que haya valorado un jurado designado para tal efecto.

Todos los premios consistirán en lotes de material escolar.

Para participar en el concurso se requerirá una inscripción previa a través de un formulario online que ha habilitado el ayuntamiento.

Además, los más pequeños podrán disfrutar de distintos talleres infantiles y juegos diseñados especialmente para la ocasión.