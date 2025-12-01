Scalpers Woman, Sprinter y Floco aterrizan en El Faro de Badajoz para despedir un 2025 con un total de 22 aperturas

Scalpers Woman, Sprinter y Floco aterrizan en El Faro para despedir un 2025 con un total de 22 aperturas - El Faro

BADAJOZ, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial El Faro despedirá el año 2025 con las aperturas de la línea de moda femenina de Scalpers y la firma de ropa deportiva Sprinter en este mes de diciembre.

Estas dos inauguraciones se suman a otras marcas recién llegadas como By Funky Kids, 4Dreams, Artisan Food Truck y las cafeterías Floco y Santa Gloria. El complejo extremeño cerrará así un ejercicio en el que ha sumado un total de 22 aperturas, entre nuevas incorporaciones y reformas.

Según han explicado desde la gerencia de El Faro, "el centro se ha consolidado así como punto de encuentro referente en Extremadura, en donde se concentran las marcas líderes de sectores como la moda y complementos, belleza, tecnología o restauración y ocio".

Para ello, se ha seguido una "estrategia de expansión" que además de permitir añadir trece nuevos rótulos a la cartera comercial, también ha propiciado reformas y la modernización de nueve firmas ya presentes. "Todo ello ha contribuido a la conservación y generación de empleo, impactando estas 22 operaciones en 350 puestos de trabajo aproximadamente", señalan desde el centro comercial.

SPRINTER, APERTURA INMINENTE

El broche de oro a este 2025 lo pondrá la llegada de Sprinter, que se establecerá en la galería interior en un local de casi 900 metros cuadrados, donde la empresa ofrecerá su característico catálogo de ropa deportiva multimarca, con firmas destacadas como Nike, Adidas, Fila o Puma.

Durante este último tramo del año, El Faro ha experimentado un "refuerzo general en todos los sectores" de su oferta. En el ámbito de la restauración, la cafetería extremeña Floco ha abierto sus puertas en la zona de restauración de Puerta 1, con una superficie de más de 160 metros cuadrados.

La nueva cafetería de Santa Gloria también se ha sumado a la cartera del centro, con un local caracterizado por su modernidad y detalles en su amplia terraza, situada frente a Lefties.

Como una de las incorporaciones clave en el sector de la moda, Scalpers Woman ha aterrizado en el local que anteriormente ocupaba la línea masculina de la marca, ubicado en la esquina interior de Plaza de la Rosa para ofrecer un amplio catálogo de trajes, cazadoras, cárdigans, complementos y otros accesorios de moda femenina.

Por otro lado, la vuelta de Juguetes Bustamante suma la experiencia de una empresa extremeña de más de 50 años de recorrido por la comunidad. La firma ha vuelto para ofrecer el variado catálogo dedicado al juguete con el que cuenta en la importante campaña de Navidad.

Otras novedades han sido las llegadas de Artisan Food Truck, que introduce el concepto de la alta cocina en formato 'food truck' a través de platos creativos, o el stand de 4Dreams, dedicado a la tasación de oro, plata y joyas, entre otros artículos. Además, Primark, la compañía internacional de retail, reabrirá su tienda el 4 de diciembre con un diseño renovado y contemporáneo, ofreciendo una mejor experiencia de compra a los clientes.

A lo largo del año 2025, el centro ha contado con varios hitos en el ámbito de las aperturas. Desde la llegada de la tienda de Mango más grande Extremadura, hasta la instalación de un gimnasio Fitness Park con más de 2.000 metros cuadrados de superficie o la entrada de dos marcas de belleza en auge como Adopt y Normal, el centro ha ampliado sus miras para potenciar su oferta en todos los sectores. En el ámbito de las reformas, también han destacado nombres como Primor, Scalpers Man, Primark y Stradivarius.

En línea con su compromiso con la ciudadanía y las acciones que buscan un impacto social en la comunidad, el complejo pacense continúa impulsando iniciativas como el evento de zumba a beneficio este año de la AECC 'Zumbando', apoya en la celebración del Carnaval o en la cita anual de Marcha Solidaria de la AOEX.

A ello se ha sumado la celebración de eventos de ocio como la III edición del Festival Primavera Cervecera, la acción infantil 'El Reino del Oro y el Árbol Mágico', el evento culinario de gran expectación la 'Champions Burger', su programación de verano al aire libre en El Patio, y el evento concienciador 'Cero Pantallas'.

Inaugurado en 2012, El Faro es el centro comercial de referencia en Extremadura. Propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, en sus más de 66.000 metros cuadrados de superficie comercial el centro reúne una amplia y variada oferta de moda, restauración, ocio y servicios, con más de 100 establecimientos, incluyendo marcas nacionales e internacionales de primer nivel.

En total, el centro comercial genera un total de más de 1.300 puestos de trabajo, y acoge más de 8 millones de visitas al año. Ubicado junto a la A-5 y a pocos minutos del centro de Badajoz, El Faro es un espacio "dinámico, moderno y accesible", que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la experiencia del visitante.

Además, acoge numerosas actividades culturales, sociales y de entretenimiento a lo largo del año, reforzando su papel como "punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes de ambos lados de la frontera".