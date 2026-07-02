La Seguridad Social gana 4.643 afiliados en Extremadura en junio y cierra el mes con 428.945

Archivo - Una camarera atendiendo a los clientes de un bar-terraza en Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha ganado 4.643 afiliados en Extremadura el pasado mes de junio y ha cerrado el mes con un total de 428.945, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este jueves.

Así, en términos mensuales, la afiliación a la Seguridad Social en el Extremadura durante junio ha aumentado respecto a mayo en 4.643 cotizantes (1,09%), mientras que a nivel interanual ha subido en 6.425 afiliado, un 1,52 por ciento.

Por regímenes, en el Total General se encontraban dados de alta a cierre de junio 346.153 personas en Extremadura, de las cuales 292.932 lo hacían en el General, 49.289 en el sistema especial agrario y 3.932 en el del hogar.

De igual modo junio ha finalizado con 82.792 autónomos dados de alta en Extremadura.

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