La Seguridad Social gana 4.643 afiliados en Extremadura en junio y cierra el mes con 428.945

Archivo - Una camarera atendiendo a los clientes de un bar-terraza en Jerez de la Frontera (Cádiz)
Archivo - Una camarera atendiendo a los clientes de un bar-terraza en Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 2 julio 2026 10:16
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   MADRID/MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Seguridad Social ha ganado 4.643 afiliados en Extremadura el pasado mes de junio y ha cerrado el mes con un total de 428.945, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este jueves.

   Así, en términos mensuales, la afiliación a la Seguridad Social en el Extremadura durante junio ha aumentado respecto a mayo en 4.643 cotizantes (1,09%), mientras que a nivel interanual ha subido en 6.425 afiliado, un 1,52 por ciento.

   Por regímenes, en el Total General se encontraban dados de alta a cierre de junio 346.153 personas en Extremadura, de las cuales 292.932 lo hacían en el General, 49.289 en el sistema especial agrario y 3.932 en el del hogar.

   De igual modo junio ha finalizado con 82.792 autónomos dados de alta en Extremadura.

   (Más información en Europa Press)

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