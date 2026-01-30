La Seguridad Social tramitó 10.583 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en Extremadura en 2025

Archivo - Un bebé de pocos días de edad coge el dedo de su madre. - EUROPA PRESS - Archivo
MADRID/MÉRIDA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Seguridad Social ha tramitado en 2025 un total de 10.583 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en la comunidad autónoma de Extremadura.
Según ha informado este viernes el departamento que dirige Elma Saiz, un total de 5.058 prestaciones han correspondido al primer progenitor, habitualmente la madre, y 5.525 al segundo progenitor, normalmente el padre.
En relación con el gasto en la prestación por nacimiento y cuidado de menor entre enero y diciembre en Extremadura, el ministerio ha indicado que ha superado los 63,5 millones de euros.
Respecto al número de excedencias por cuidado de hijo/a, menor acogido o familiar dadas de alta en 2025 en Extremadura, Seguridad Social ha precisado que ha sido de 657, de las que 562 han correspondido a mujeres y 95 a hombres (16,9%).
