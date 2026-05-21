Seis municipios extremeños se sitúan este jueves entre los diez más calurosos del país, con Badajoz a la cabeza

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Seis municipios extremeños se han situado este jueves, día 21, entre los diez más calurosos de España, con Badajoz a la cabeza al registrar un valor de 34 grados en la estación Badajoz Aeropuerto.

Tras Badajoz, se sitúa en tercer, cuarto y quinto lugar las localidades de Olivenza, Mérida y Badajoz con unas temperaturas de 33,8, 33,1 y 32,6 grados, respectivamente.

Asimismo, Barcarrota, en séptimo lugar, ha registrado 32,4 grados, mientras que Villanueva del Fresno, también en la provincia pacense, ha llegado a marcar una máxima de 32,2 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.