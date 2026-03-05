La selección de la Unidad de Seguridad Vial para la Vuelta Ciclista a España Femenina se realiza este viernes en Mérida

Archivo - Imagen de archivo de La Vuelta Ciclista Femenina 2025 - UNIPUBLIC/RAFA GÓMEZ/SPRINT CYCLING AGENCY

MÉRIDA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas de selección para formar parte de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Vuelta Ciclista a España Femenina 2026 se celebrarán este viernes, día 6, en la Escuela de Tráfico de Mérida, desde primera hora de la mañana.

En concreto, serán seleccionadas 10 mujeres guardias civiles (suboficiales, cabos y guardias civiles). Cuatro de ellas corresponderán con participantes de anteriores ediciones, y seis serán elegidas de entre las que reúnan los perfiles para afrontar la labor encomendada, explica en nota de prensa la Guardia Civil.

La prueba deportiva se celebrará desde el día 3 al 10 de mayo próximo, y su recorrido lo dará a conocer la organización el 9 de marzo en una gala que se celebrará en el Auditorio Municipal de Ribeira (A Coruña).