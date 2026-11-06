Sémper (PP) indica que hay una "correlación" entre la "mala gestión" de los servicios públicos y las consecuencias

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, atiende a los medios en Cáceres antes de participar en un desayuno informativo - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

CÁCERES 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este viernes que hay una "correlación" entre la "mala gestión" de los servicios públicos y las consecuencias que esto tiene en los ciudadanos, como "retrasos, incapacidad de gestión, pero también en accidentes", y se ha preguntado qué ha sucedido en Adif para que "durante tantos años" se haya dejado de lado "lo importante", en relación al mantenimiento del sistema ferroviario español.

Sémper se ha referido a la detención del "exchófer" de Pedro Sánchez, Cristian Corvillo, en el marco de una investigación relacionada con la trama del 'caso Koldo' sobre presuntas mordidas en contratos de obras públicas, y ha ironizado con que "no queda nadie ya del entorno de Pedro Sánchez que no haya sido investigado o detenido".

"Y esto también nos interpela y nos llama a preguntarnos qué ha sucedido en Adif para que durante tantos años, a través de mordidas y de la corrupción se haya dejado de lado lo importante en Adif, lo importante en los trenes, que es el mantenimiento de nuestras vías", ha subrayado.

En declaraciones a los medios este viernes en Cáceres antes de participar en un desayuno informativo de La Portada de Extremadura, el portavoz 'popular' ha insistido en que esta situación debe llevar a la sociedad a "un debate profundo" sobre el "grado de responsabilidad cuando no se tienen presupuestos".

"Cuando no se gobierna bien, al final quien lo acaba pagando son los ciudadanos y algo de todo esto es lo que estamos viendo también en el final de esta legislatura", ha señalado Sémper, quien ha indicado que el país se enfrenta a "un momento extraordinariamente importante".

Para el portavoz nacional del PP, en las elecciones del próximo 29 de noviembre "los españoles van a tener que posicionarse sobre aspectos muy profundos, probablemente los más importantes desde nuestra transición", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que la cuestión será "¿Continuar como estamos o apostar por un cambio?".

"Entenderán que yo he venido aquí a defender el cambio, la necesidad de que España emprenda otro camino, que es un proyecto político liderado por Alberto Núñez Feijóo para que consiga sacar a España de este pozo de incapacidad de gestión, este pozo de escándalo continuo, de permanente sobresalto, y hablar y abrir un nuevo proceso de entendimiento entre españoles, pero también de buena política", ha subrayado.

Un "cambio profundo" que, según Sémper, se centrará en la gestión, "en hablar de qué hacemos con el dinero que los ciudadanos pagan con sus impuestos, con su esfuerzo y cómo es gestionado por parte de los políticos".